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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/سلوتسكي-قد-يجرى-استفتاء-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-ومنطقة-خيرسون-إلى-روسيا-في-يوليو-1062960089.html
سلوتسكي: قد يجرى استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون إلى روسيا في يوليو
سلوتسكي: قد يجرى استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون إلى روسيا في يوليو
يعتقد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة خيرسون وجمهوريتي دونيتسك... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:10+0000
2022-06-01T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
استفتاء
انضمام
ليونيد سلوتسكي
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وقال سلوتسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "أنا لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من يوليو، ولن أتوقع أين سيحدث بالضبط أولا، لكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه. سيكون ذلك منطقيًا. أنا أتوقع أن هذا قد يحدث في وقت مبكر مثل يوليو".كما أجاب بشكل إيجابي عن سؤال مراسل الوكالة حول ما إذا كان لدى روسيا موارد كافية لذلك.وصرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، في وقت سابق، أن قرار الاندماج مع روسيا كان قرارا مدعوما من الغالبية العظمى لسكان الجمهورية.وقال باسيتشنيك في خطاب بهذه المناسبة: "قبل ثماني سنوات، اتخذ سكان منطقة لوغانسك خيارهم، وأجروا استفتاء في انسجام تام وصوتوا لصالح حرية المنطقة واستقلالها وسيادتها، قائلين "لا" للأوليغارشية المجرمين والقوميين الذين وصلوا إلى السلطة بشكل غير قانوني في كييف. حظي قرار إعلان جمهورية لوغانسك الشعبية بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين - هكذا بدأ تاريخ الدولة الفتية، التي اختارت الطريق الصحيح الوحيد - الاندماج مع روسيا".وأضاف قائلا: "نحتفل هذا العام، ولأول مرة، بيوم الجمهورية مع آلاف المواطنين المحررين من قمع واحتلال النازيين في كييف. من خلال الجمع بين شخصية دونباس القوية التي لا تتزعزع والعمل الجاد والإمكانيات الإبداعية والمهنية الضخمة، أنا متأكد من أننا معا سنتغلب على جميع التجارب ونوفر حياة كريمة ومستقرة لأطفالنا وجميع الأجيال اللاحقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220512/باشينيك-الاندماج-مع-روسيا-هو-المسار-الصحيح-الوحيد-1062128190.html
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روسيا, استفتاء, انضمام, ليونيد سلوتسكي

سلوتسكي: قد يجرى استفتاء انضمام دونيتسك ولوغانسك ومنطقة خيرسون إلى روسيا في يوليو

12:10 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin / الذهاب إلى بنك الصورليونيد سلوتسكي
ليونيد سلوتسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Alexander Natruskin
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يعتقد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس "الدوما" الروسي، وعضو الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا، ليونيد سلوتسكي، أن منطقة خيرسون وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين يمكنها الانضمام إلى روسيا بالفعل في يوليو/تموز المقبل.
وقال سلوتسكي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "أنا لا أستبعد أن يحدث هذا في وقت مبكر من يوليو، ولن أتوقع أين سيحدث بالضبط أولا، لكنني أفترض أن الأراضي المحررة ستجري استفتاء إلى حد ما في الوقت نفسه. سيكون ذلك منطقيًا. أنا أتوقع أن هذا قد يحدث في وقت مبكر مثل يوليو".
كما أجاب بشكل إيجابي عن سؤال مراسل الوكالة حول ما إذا كان لدى روسيا موارد كافية لذلك.

في وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، إن منطقة خيرسون في أوكرانيا والأراضي المحررة من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ستصبح جزءًا من روسيا، وسيحدث الشيء نفسه مع منطقة زابوروجيه، حيث ينبغي إجراء استفتاء بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.

وصرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باسيتشنيك، في وقت سابق، أن قرار الاندماج مع روسيا كان قرارا مدعوما من الغالبية العظمى لسكان الجمهورية.
القوات العسكرية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية التابعة في محطة توليد الطاقة الحرارية في لوغانسك في مدينة شياستيه - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
باسيتشنيك: الاندماج مع روسيا هو المسار الصحيح الوحيد
12 مايو, 06:45 GMT
وقال باسيتشنيك في خطاب بهذه المناسبة: "قبل ثماني سنوات، اتخذ سكان منطقة لوغانسك خيارهم، وأجروا استفتاء في انسجام تام وصوتوا لصالح حرية المنطقة واستقلالها وسيادتها، قائلين "لا" للأوليغارشية المجرمين والقوميين الذين وصلوا إلى السلطة بشكل غير قانوني في كييف. حظي قرار إعلان جمهورية لوغانسك الشعبية بتأييد الغالبية العظمى من المواطنين - هكذا بدأ تاريخ الدولة الفتية، التي اختارت الطريق الصحيح الوحيد - الاندماج مع روسيا".

ووفقًا له، خلال هذا الوقت: "مر سكان الجمهورية بالعديد من المحن. لقد قاتلوا ضد الحصار الذي أعلنته أوكرانيا، وأنعشوا الاقتصاد، وتعافوا من جروح الحرب وحاربوا بضراوة الفاشيين الأوكرانيين".

وأضاف قائلا: "نحتفل هذا العام، ولأول مرة، بيوم الجمهورية مع آلاف المواطنين المحررين من قمع واحتلال النازيين في كييف. من خلال الجمع بين شخصية دونباس القوية التي لا تتزعزع والعمل الجاد والإمكانيات الإبداعية والمهنية الضخمة، أنا متأكد من أننا معا سنتغلب على جميع التجارب ونوفر حياة كريمة ومستقرة لأطفالنا وجميع الأجيال اللاحقة".
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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