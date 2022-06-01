https://arabic.sputniknews.com/20220601/شاب-ينقذ-قطة-ضالة-علقت-رأسها-داخل-علبة-صفيح-فيديو-1062956641.html
شاب ينقذ قطة ضالة علقت رأسها داخل علبة صفيح... فيديو
شاب ينقذ قطة ضالة علقت رأسها داخل علبة صفيح... فيديو
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا نبيلا لشاب وجد قطة ضالة على جانب الطريق. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:50+0000
2022-06-01T10:50+0000
2022-06-01T10:51+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو قطة رمادية اللون تقف عاجزة عن الحركة على أحد جانبي طريق للسيارات، بعد أن علقت رأسها داخل علبة صفيح منعتها من رؤية ما حولها والتنفس بشكل طبيعي.توقف الشاب لينقذ القطة الضالة حيث نجح في تخليصها من العلبة وإخراج رأس القطة منها بسهولة لتعود القطة إلى حياتها الطبيعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب ينقذ قطة ضالة علقت رأسها داخل علبة صفيح... فيديو
10:50 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 10:51 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر موقفا نبيلا لشاب وجد قطة ضالة على جانب الطريق.
ويظهر الفيديو قطة رمادية اللون تقف عاجزة عن الحركة على أحد جانبي طريق للسيارات، بعد أن علقت رأسها داخل علبة صفيح منعتها من رؤية ما حولها والتنفس بشكل طبيعي.
توقف الشاب لينقذ القطة الضالة حيث نجح في تخليصها من العلبة وإخراج رأس القطة منها بسهولة لتعود القطة إلى حياتها الطبيعية.