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https://arabic.sputniknews.com/20220601/شركة-سوبارو-تعلق-تشغيل-ثلاثة-مصانع-في-اليابان-1062967455.html
شركة "سوبارو" تعلق تشغيل ثلاثة مصانع في اليابان
شركة "سوبارو" تعلق تشغيل ثلاثة مصانع في اليابان
أعلنت شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات، أنها ستعلق تشغيل ثلاثة من مصانعها في محافظة غونما اليابانية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T14:48+0000
2022-06-01T14:48+0000
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طوكيو– سبوتنيك. أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تعليق العمل بسبب مشاكل في توريد قطع الغيار وسط الإغلاق في شنغهاي على خلفية تفشي فيروس كورونا؛ لن تعمل المصانع يومي 2 و3 يونيو/ حزيران وكانت المصانع الثلاثة قد توقفت عن العمل بالفعل في أبريل/ نيسان.كما أعلنت شركة "سوزوكي" لصناعة السيارات أيضا عن تعليق جزئي للعمل لمدة ثلاثة أيام، ويرجع ذلك إلى الانقطاعات في توريد أشباه الموصلات.يذكر أن شركة السيارات "تويوتا" كانت قد أعلنت في وقت سابق إيقاف 16 خطا في 10 مصانع في الفترة من 6 إلى 10 يونيو/ حزيران، على أن يطول التخفيض في الإنتاج 50 ألف مركبة.في السياق ذاته، غيرت الشركة توقعات الإنتاج في العالم لشهر يونيو/ حزيران من 850 ألفا إلى 800 ألف سيارة، في نفس الوقت تبقى الخطة للعام بأكمله بكمية 9.7 مليون كما هي وكذلك متوسط الخطط لأشهر الصيف بكمية 850 ألف شهريا.
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أخبار العالم الآن

شركة "سوبارو" تعلق تشغيل ثلاثة مصانع في اليابان

14:48 GMT 01.06.2022
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ساحة انتظار سيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
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أعلنت شركة "سوبارو" اليابانية لصناعة السيارات، أنها ستعلق تشغيل ثلاثة من مصانعها في محافظة غونما اليابانية.
طوكيو– سبوتنيك. أفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم تعليق العمل بسبب مشاكل في توريد قطع الغيار وسط الإغلاق في شنغهاي على خلفية تفشي فيروس كورونا؛ لن تعمل المصانع يومي 2 و3 يونيو/ حزيران وكانت المصانع الثلاثة قد توقفت عن العمل بالفعل في أبريل/ نيسان.
كما أعلنت شركة "سوزوكي" لصناعة السيارات أيضا عن تعليق جزئي للعمل لمدة ثلاثة أيام، ويرجع ذلك إلى الانقطاعات في توريد أشباه الموصلات.
يذكر أن شركة السيارات "تويوتا" كانت قد أعلنت في وقت سابق إيقاف 16 خطا في 10 مصانع في الفترة من 6 إلى 10 يونيو/ حزيران، على أن يطول التخفيض في الإنتاج 50 ألف مركبة.
في السياق ذاته، غيرت الشركة توقعات الإنتاج في العالم لشهر يونيو/ حزيران من 850 ألفا إلى 800 ألف سيارة، في نفس الوقت تبقى الخطة للعام بأكمله بكمية 9.7 مليون كما هي وكذلك متوسط الخطط لأشهر الصيف بكمية 850 ألف شهريا.
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