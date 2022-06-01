https://arabic.sputniknews.com/20220601/شولتز-ألمانيا-قررت-تزويد-أوكرانيا-بمدافع-غيبارد-ووزارة-الدفاع-ترد-1062959015.html

شولتز: ألمانيا قررت تزويد أوكرانيا بمدافع "غيبارد"... ووزارة الدفاع ترد

شولتز: ألمانيا قررت تزويد أوكرانيا بمدافع "غيبارد"... ووزارة الدفاع ترد

قال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن أوكرانيا وقعت عقدًا لتوريد مدافع غيبارد المضادة للطائرات الذاتية الدفع إلى أوكرانيا، وقد بدأ بالفعل تدريب الجيش... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T11:46+0000

2022-06-01T11:46+0000

2022-06-01T12:00+0000

رصد عسكري

العالم

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وقال شولتز: "بعد أيام قليلة من بدء الحرب، قمنا بتسليم صواريخ مضادة للطائرات وصواريخ دفاعية مضادة للدبابات، وهذا هو بالضبط ما كان مطلوبًا بشكل خاص في تلك اللحظة. وهذا يشمل أيضًا حتى يومنا هذا أكثر من 15 مليون طلقة، 100 ألف قنبلة يدوية، وأكثر من 5000 لغم مضاد للدبابات، والعديد من المواد المتفجرة، والمدافع الرشاشة، وعشرات الشاحنات مع البضائع المناسبة، على سبيل المثال، للحماية من الطائرات دون طيار، والتواصل ورعاية الجرحى".وأشار على وجه الخصوص إلى "توريد 54 ناقلة مدرعة مع الدنمارك، وتوريد 20 دبابة T-72 من قبل جمهورية التشيك إلى أوكرانيا، والتي ستستبدلها براغ من برلين، وسيتم إبرام صفقة مماثلة مع اليونان، قائلا: "وهذا مستمر. في الأسبوع الماضي، وقعت أوكرانيا عقدًا مع مجمع الدفاع لتزويد غيبارد المضادة للطائرات الذاتية الدفع. ويتم إجراء تدريب لمدة ثلاثة أسابيع هذه الأيام".وأشار أيضا إلى أنه "في الأسابيع المقبلة"، سيتم تسليم 2000 مدفع من مدافع هاوتزر بالتنسيق مع هولندا، وأن تدريب الجيش الأوكراني على إدارتها سينتهي قريبًا.رد وزارة الدفاع الألمانيةقال ممثل وزارة الدفاع الألمانية إن صواريخ الدفاع ورادار التتبع الذي وعد به المستشار أولاف شولتز لأوكرانيا ليست في احتياطي الجيش الألماني، ويمكن أن تأتي الشحنات مباشرة من المجمع الصناعي العسكري.وقال متحدث باسم الوزارة في إفادة صحفية في برلين: "هذا سؤال موجه في النهاية إلى معامل التصنيع. لأننا لا نملك هذه الأنظمة تحت تصرفنا"، مضيفًا أن "هذه الأنظمة ليست في احتياطي الجيش".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, العالم