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https://arabic.sputniknews.com/20220601/شولتز-سنقدم-دبابات-حديثة-إلى-أوكرانيا-بالتنسيق-مع-هولندا-1062951046.html
شولتز: سنقدم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
شولتز: سنقدم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:42+0000
2022-06-01T08:42+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتز، في تصريحات اليوم الأربعاء: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".
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العالم, أخبار ألمانيا

شولتز: سنقدم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا

08:42 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / BEN STANSALL
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتز، في تصريحات اليوم الأربعاء: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".

وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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