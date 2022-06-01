https://arabic.sputniknews.com/20220601/شولتز-سنقدم-دبابات-حديثة-إلى-أوكرانيا-بالتنسيق-مع-هولندا-1062951046.html
شولتز: سنقدم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
شولتز: سنقدم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:42+0000
2022-06-01T08:42+0000
2022-06-01T08:42+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال شولتز، في تصريحات اليوم الأربعاء: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
شولتز: سنقدم دبابات حديثة إلى أوكرانيا بالتنسيق مع هولندا
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أكد المستشار الألماني، أولاف شولتز، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتًا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال شولتز، في تصريحات اليوم الأربعاء: "أرسلنا أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب وسنقدم دبابات حديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا".
وأضاف شولتز: "نريد تحقيق استقلالية في مجال الطاقة وهو أمر ملح في ظل الحرب الروسية".