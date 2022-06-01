https://arabic.sputniknews.com/20220601/طهران-ترد-على-اعتراض-برلين-وباريس-بشأن-توقيف-الحرس-الثوري-سفينتين-يونانيتين-1062954678.html
طهران ترد على اعتراض برلين وباريس بشأن توقيف الحرس الثوري سفينتين يونانيتين
طهران ترد على اعتراض برلين وباريس بشأن توقيف الحرس الثوري سفينتين يونانيتين
ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على بياني نظيرتيها الفرنسية والألمانية حول استيلاء طهران على ناقلتي نفط تحملان العلم اليوناني في مياه الخليج. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:07+0000
2022-06-01T10:07+0000
2022-06-01T10:07+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن بلاده "ترفض بشدة إصدار مثل هذه التصريحات أحادية الجانب وغير المبررة، والتي يبدو أنها أصبحت عادة مترسخة لدى مصدريها".ودعا خطيب زاده الدولتین الأوربيتين إلى دعم "العمليات القضائية التي تستند إلى القانون الدولي" الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري بدلا من الهروب إلى الأمام ودعم الانتهاكات التي ترتكبها السفن اليونانية، على حد قوله.وأضاف: "للأسف، تحتج هذه الدول على الإجراءات القانونية التی تعتمدها ايران، فيما تلتزم الصمت إزاء التوقیف غير القانوني للسفينة التي ترفع العلم الإيراني من قبل السلطات اليونانية وتفريغ حمولتها".وقال إن هذه التدخلات "غير اللائقة" في الإجراءات القضائية المستقلة لإیران لن تساعد في حل القضايا كما أبلغنا السلطات اليونانية، مضيفا: "من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدلا من التحركات السياسية والإعلامية".أعلن حرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين تحملان اسم "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، قبالة ساحلي بندر لنكه وعسلوية.وجاء ذلك ردا على توقيف اليونان في وقت سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني بطلب من واشنطن، حيث صادرت السلطات الأمريكية حمولتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/الحرس-الثوري-الإيراني-ينشر-لأول-مرة-فيديو-استيلائه-على-ناقلتي-النفط-اليونانيتين-1062910551.html
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أخبار إيران, اليونان
طهران ترد على اعتراض برلين وباريس بشأن توقيف الحرس الثوري سفينتين يونانيتين
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ردت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على بياني نظيرتيها الفرنسية والألمانية حول استيلاء طهران على ناقلتي نفط تحملان العلم اليوناني في مياه الخليج.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في بيان، إن بلاده "ترفض بشدة إصدار مثل هذه التصريحات أحادية الجانب وغير المبررة، والتي يبدو أنها أصبحت عادة مترسخة لدى مصدريها
".
ودعا خطيب زاده الدولتین الأوربيتين إلى دعم "العمليات القضائية التي تستند إلى القانون الدولي" الهادفة إلى ضمان حرية الملاحة والأمن البحري بدلا من الهروب إلى الأمام ودعم الانتهاكات التي ترتكبها السفن اليونانية، على حد قوله.
وأضاف: "للأسف، تحتج هذه الدول على الإجراءات القانونية التی تعتمدها ايران، فيما تلتزم الصمت إزاء التوقیف غير القانوني
للسفينة التي ترفع العلم الإيراني من قبل السلطات اليونانية وتفريغ حمولتها".
وقال إن هذه التدخلات "غير اللائقة" في الإجراءات القضائية المستقلة لإیران لن تساعد في حل القضايا كما أبلغنا السلطات اليونانية، مضيفا: "من الأفضل اتخاذ إجراءات لحل هذه القضايا بالطرق القانونية والقضائية بدلا من التحركات السياسية والإعلامية".
أعلن حرس الثوري الإيراني الأسبوع الماضي، احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين تحملان اسم "دلتا بسويدن" و"برودنت وريور"، قبالة ساحلي بندر لنكه وعسلوية.
وجاء ذلك ردا على توقيف اليونان في وقت سابق، ناقلة نفط تحمل العلم الإيراني بطلب من واشنطن
، حيث صادرت السلطات الأمريكية حمولتها.