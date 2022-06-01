https://arabic.sputniknews.com/20220601/طهران-تكشف-عن-موعد-أول-رحلة-للحجاج-الإيرانيين-إلى-السعودية-1062957525.html
طهران تكشف عن موعد أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى السعودية
طهران تكشف عن موعد أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى السعودية
كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن موعد نقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة من 17 محافظة إيرانية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:15+0000
2022-06-01T11:15+0000
2022-06-01T11:15+0000
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وقال المتحدث باسم منظمة الخطوط الجوية، میراکبر رضوي، إنه "سيتم نقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة من 17 محافظة إيرانية"، موضحا أن "أول رحلة للحجاج ستتوجه إلى هناك في 22 يونيو/ حزيران الجاري، حسب وكالة فارس الإيرانية.وأكد رضوي، أن "أول موعد لعودة الحجاج إلى أرض الوطن سيكون في 14 يوليو/ تموز المقبل، مضيفا أن "158 رحلة ستتوجه إلى الديار المقدسة ومثلها لعودتهم".وكشف المتحدث باسم منظمة الخطوط الجوية أن "سعر البطاقة سيكون 5 ملايين و900 ألف تومان"، موضحا أن "إيفاد وعودة الحجاج الإيرانيين سيتم بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية".وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت الماضي، أن خارجية بلاده سترسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج.وأفادت وكالة فارس، بأن تصريح عبد اللهيان جاء خلال لقائه مسؤولي الحج والزيارة الإيرانيين، بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بإيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج للعام الجاري.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المسؤولين في وزارته سيبذلون قصارى جهودهم في مختلف المستويات من أجل تسهيل إيفاد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج لهذا العام، وأن إيفاد قنصل إيراني يأتي بهدف تسهيل أمور الحجاج الإيرانيين.كما قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، إنه كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام.وأضاف أن "عمر أقل من 65 سنة لا يعد دليلا على سلامة الحجاج".وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.وتعتمد السعودية، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/إيران-تنتقد-السعودية-بسبب-أحد-شروط-الحج-هذا-العام-1062794859.html
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أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم
طهران تكشف عن موعد أول رحلة للحجاج الإيرانيين إلى السعودية
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كشفت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن موعد نقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة من 17 محافظة إيرانية.
وقال المتحدث باسم منظمة الخطوط الجوية، میراکبر رضوي، إنه "سيتم نقل الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة من 17 محافظة إيرانية"، موضحا أن "أول رحلة للحجاج ستتوجه إلى هناك في 22 يونيو/ حزيران الجاري، حسب وكالة فارس الإيرانية
.
وأكد رضوي، أن "أول موعد لعودة الحجاج إلى أرض الوطن سيكون في 14 يوليو/ تموز المقبل، مضيفا أن "158 رحلة ستتوجه إلى الديار المقدسة ومثلها لعودتهم".
وكشف المتحدث باسم منظمة الخطوط الجوية أن "سعر البطاقة سيكون 5 ملايين و900 ألف تومان"، موضحا أن "إيفاد وعودة الحجاج الإيرانيين سيتم بواسطة الخطوط الجوية الإيرانية".
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت الماضي، أن خارجية بلاده سترسل وفدا قنصليا إلى السعودية خلال موسم الحج
.
وأفادت وكالة فارس
، بأن تصريح عبد اللهيان جاء خلال لقائه مسؤولي الحج والزيارة الإيرانيين، بهدف بحث ومناقشة القضايا المتعلقة بإيفاد الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج للعام الجاري.
وأكد وزير الخارجية الإيراني أن المسؤولين في وزارته سيبذلون قصارى جهودهم في مختلف المستويات من أجل تسهيل إيفاد الحجاج الإيرانيين لموسم الحج لهذا العام، وأن إيفاد قنصل إيراني يأتي بهدف تسهيل أمور الحجاج الإيرانيين
.
كما قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الإسلام عبد الفتاح نواب، إنه كان بإمكان السلطات السعودية أن تجعل الاستطاعة شرطا لإيفاد الحجاج، أو تعلن أن الأشخاص المصابين بأمراض مستعصية لا يستطيعون أداء فريضة الحج هذا العام.
وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، في وقت سابق، أنه تقرر رفع عدد حجاج موسم حج هذا العام 1443هـجرية/ 2022 ميلادية، إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.
واشترطت لأداء حج هذا العام، أن يكون للفئة العمرية أقل من 65 عاما
، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية باللقاحات المعتمدة في وزارة الصحة.
وتعتمد السعودية
، 9 لقاحات هي: "فاييزر-بيونتك"، "موديرنا"، "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "سينوفارم"، "سينوفاك"، "كوفاكسين"، "سبوتنيك"، "كوفوفاكس".