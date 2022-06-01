https://arabic.sputniknews.com/20220601/عيد-الطفولة-أطفال-الحروب-ضحايا-ماض-أليم-ومستقبل-مجهول-1062954132.html
عيد الطفولة... أطفال الحروب ضحايا ماض أليم ومستقبل مجهول
عيد الطفولة... أطفال الحروب ضحايا ماض أليم ومستقبل مجهول
نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في برنامج "صدى الحياة"، وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة عن حقوق الطفل وعن تداعيات الحروب على مصير الأطفال. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:51+0000
2022-06-01T09:51+0000
2022-06-01T09:51+0000
راديو
صدى الحياة
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عيد الطفولة... أطفال الحروب ضحايا لماضي أليم ومستقبل مجهول.
عيد الطفولة... أطفال الحروب ضحايا لماضي أليم ومستقبل مجهول.
فبالرغم من اللائحات العالمية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل، التي تنادي دائما بأحقية الإنسان في العيش بسلام وأمن واستقرار، لا يمكننا أن ننكر الواقع الأليم الذي يعيشه الأطفال في الدول التي تعرف الحروب والنزاعات.وحول هذا الموضوع، برنامج "صدى الحياة" تواصل مع رئيس منظمة حماية الطفولة اليمنية "سياج"، أحمد القرشي، وقال لنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
راديو, صدى الحياة, аудио
عيد الطفولة... أطفال الحروب ضحايا ماض أليم ومستقبل مجهول
تابعنا عبر
نتحدث اليوم مستمعينا الكرام في برنامج "صدى الحياة"، وبمناسبة اليوم العالمي للطفولة عن حقوق الطفل وعن تداعيات الحروب على مصير الأطفال.
فبالرغم من اللائحات العالمية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والطفل، التي تنادي دائما بأحقية الإنسان في العيش بسلام وأمن واستقرار، لا يمكننا أن ننكر الواقع الأليم الذي يعيشه الأطفال في الدول التي تعرف الحروب والنزاعات.
وحول هذا الموضوع، برنامج "صدى الحياة
" تواصل مع رئيس منظمة حماية الطفولة اليمنية "سياج"، أحمد القرشي، وقال لنا:
إن "الأطفال اليمنيين هم الأكثر تضررا من الحرب الدائرة منذ عام 2014، وهذا أدى إلى مضاعفة الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال ومضاعفة الآثار بالغة الخطورة على الأطفال سواء في الجوانب النفسية والتعليمية والغذائية، هناك أكثر من 4 ملايين نازح أغلبيتهم من الأطفال، وما يقرب من 6 ملايين طفل دون تعليم، وأكثر من مليون طفل تم تجنيدهم فكريا وعقائديا من خلال الدورات الثقافية والمدارس والأنشطة الصيفية من قبل جماعة "الحوثي" وهناك عشرات الآلاف من الأطفال تم إشراكهم في النزاع المسلح بصورة مباشرة، وللأسف لا توجد إحصاءات واضحة لعدد الأطفال القتلى والمصابين، ويتم استغلال الأطفال بشكل بشع بأسوء أشكال عمالة الأطفال وللأسف لا توجد أي آليات لحماية الأطفال في ظل هذه الموجات الهائلة من الانتهاكات".
التفاصيل في الملف الصوتي...