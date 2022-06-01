https://arabic.sputniknews.com/20220601/غاريث-بيل-يعلن-رسميا-رحيله-عن-ريال-مدريد-1062954454.html
غاريث بيل يعلن رسميا رحيله عن ريال مدريد
غاريث بيل يعلن رسميا رحيله عن ريال مدريد
أعلن الويلزي غاريث بيل، اليوم الأربعاء، رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من احتفاله بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع "الميرنغي". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:00+0000
2022-06-01T10:00+0000
2022-06-01T10:01+0000
أخبار نادي ريال مدريد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062953291_0:0:3265:1838_1920x0_80_0_0_2a0ce145003cfe33d6f30c72947130a9.jpg
وقال بيل، في رسالته الوداعية، عبر حسابه على "تويتر": "أكتب هذه الرسالة لأقول شكرًا لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر المدربين وطاقم العمل في غرفة الملابس والمشجعين الذين دعموني، وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابا أردت أن يتحقق حلمي باللعب مع ريال مدريد".وأضاف: "أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعباً في ريال مدريد، لقد كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً، كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي".وتابع غاريث بيل: "تمكنا معاً من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم. لقد كان شرفاً. شكراً لكم". ويرحل بيل عن ريال مدريد بعد خوض 258 مباراة وتسجيل 106 أهداف والتتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في مونديال الأندية، وثلاثة دوريات، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062953291_491:0:3222:2048_1920x0_80_0_0_cff672917746338957b4c24da7ddfa8f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد
غاريث بيل يعلن رسميا رحيله عن ريال مدريد
10:00 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 10:01 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
أعلن الويلزي غاريث بيل، اليوم الأربعاء، رحيله رسميا عن صفوف ريال مدريد الإسباني، بعد أيام من احتفاله بالفوز بدوري أبطال أوروبا مع "الميرنغي".
وقال بيل، في رسالته الوداعية، عبر حسابه على "تويتر": "أكتب هذه الرسالة لأقول شكرًا لجميع زملائي في الفريق، في الماضي والحاضر المدربين وطاقم العمل في غرفة الملابس والمشجعين الذين دعموني، وصلت إلى هنا منذ 9 سنوات عندما كنت شابا أردت أن يتحقق حلمي باللعب مع ريال مدريد".
وأضاف: "أن أكون جزءاً من تاريخ هذا النادي وأن نحقق ما حققناه عندما كنت لاعباً في ريال مدريد، لقد كانت تجربة رائعة ولن أنساها أبداً، كما أود أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز وخوسيه أنخيل سانشيز ومجلس الإدارة لمنحي فرصة اللعب لهذا النادي".
وتابع غاريث بيل: "تمكنا معاً من صنع بعض اللحظات التي ستعيش إلى الأبد في تاريخ هذا النادي وكرة القدم. لقد كان شرفاً. شكراً لكم".
ويرحل بيل عن ريال مدريد بعد خوض 258 مباراة وتسجيل 106 أهداف والتتويج بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب في مونديال الأندية، وثلاثة دوريات، وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.