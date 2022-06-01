https://arabic.sputniknews.com/20220601/غازوم-الفنلندية-لا-تزال-تستورد-الغاز-الطبيعي-المسال-الروسي-1062959216.html
"غازوم" الفنلندية لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي
"غازوم" الفنلندية لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي
قالت نائبة رئيس غازوم للاتصالات أولغا فايسنين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن شركة الطاقة الفنلندية الحكومية غازوم واصلت استيراد الغاز الطبيعي المسال من... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:50+0000
2022-06-01T11:50+0000
2022-06-01T11:50+0000
العالم
فنلندا
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وقطعت روسيا الإمدادات عن فنلندا في 21 مايو/أيار، بعد أن رفضت دفع ثمنها بالروبل. وقالت غازوم إنه سيتم الحصول على الغاز من مكان آخر وضخه من إستونيا عبر وصلة البلطيق.وقالت أولغا فايسنين: "لدينا عقدين لتوريد الغاز الروسي - عبر خط الأنابيب في إيماترا ولعمليات نقل الغاز الطبيعي المسال بواسطة الناقلات. تم تطبيق الوقف على غاز خط الأنابيب. مشتريات الغاز الطبيعي المسال لا تخضع للعقوبات ولا يلزم دفع ثمنها بالروبل".وأضافت المتحدثة أن فنلندا تستورد عدة دفعات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا بموجب عقد طويل الأجل.
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العالم, فنلندا
"غازوم" الفنلندية لا تزال تستورد الغاز الطبيعي المسال الروسي
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قالت نائبة رئيس غازوم للاتصالات أولغا فايسنين لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إن شركة الطاقة الفنلندية الحكومية غازوم واصلت استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا بعد أن أغلقت خط أنابيب الغاز.
وقطعت روسيا الإمدادات عن فنلندا في 21 مايو/أيار، بعد أن رفضت دفع ثمنها بالروبل. وقالت غازوم إنه سيتم الحصول على الغاز من مكان آخر وضخه من إستونيا عبر وصلة البلطيق.
وقالت أولغا فايسنين: "لدينا عقدين لتوريد الغاز الروسي - عبر خط الأنابيب في إيماترا ولعمليات نقل الغاز الطبيعي المسال بواسطة الناقلات. تم تطبيق الوقف على غاز خط الأنابيب. مشتريات الغاز الطبيعي المسال لا تخضع للعقوبات ولا يلزم دفع ثمنها بالروبل".
وأضافت المتحدثة أن فنلندا تستورد عدة دفعات من الغاز الطبيعي المسال شهريًا بموجب عقد طويل الأجل.