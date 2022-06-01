https://arabic.sputniknews.com/20220601/غوتيريش-حل-أزمة-الغذاء-في-العالم-مستحيل-دون-عودة-الغذاء-الروسي-والأوكراني-إلى-السوق-العالمية--1062960340.html
غوتيريش: حل أزمة الغذاء في العالم مستحيل دون عودة الغذاء الروسي والأوكراني إلى السوق العالمية
غوتيريش: حل أزمة الغذاء في العالم مستحيل دون عودة الغذاء الروسي والأوكراني إلى السوق العالمية
صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم على وشك أزمة غذاء غير مسبوقة. ويجب على القوى العالمية الكبرى أن تفعل كل شيء لمنع ذلك. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:09+0000
2022-06-01T12:09+0000
2022-06-01T12:09+0000
العالم
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وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، في ستوكهولم: "من الضروري السماح بدخول المواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى الأسواق العالمية في أقرب وقت ممكن، فهذه أفضل طريقة لحل أزمة الغذاء".كما أكد غوتيريش، أن المنظمة منخرطة في مفاوضات مع جميع الأطراف، من أجل حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ووصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية.في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه عندما تحل أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام في الموانئ، ستضمن البحرية الروسية مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق إلى البحر الأبيض المتوسط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
غوتيريش: حل أزمة الغذاء في العالم مستحيل دون عودة الغذاء الروسي والأوكراني إلى السوق العالمية
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صرح الأمين العام للأمم المتحدة أن العالم على وشك أزمة غذاء غير مسبوقة. ويجب على القوى العالمية الكبرى أن تفعل كل شيء لمنع ذلك.
وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء السويد، ماغدالينا أندرسون، في ستوكهولم: "من الضروري السماح بدخول المواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا إلى الأسواق العالمية في أقرب وقت ممكن، فهذه أفضل طريقة لحل أزمة الغذاء".
كما أكد غوتيريش، أن المنظمة منخرطة في مفاوضات مع جميع الأطراف، من أجل حل مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، ووصول المنتجات الروسية إلى الأسواق العالمية.
في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه عندما تحل أوكرانيا مشكلة إزالة الألغام في الموانئ، ستضمن البحرية الروسية مرور السفن المحملة بالحبوب دون عوائق إلى البحر الأبيض المتوسط.