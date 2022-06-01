https://arabic.sputniknews.com/20220601/فيديو-من-الحرب-العالمية-الثالثة-مروحية-كا-52-تقوم-بمناورة-خطيرة-1062953952.html
فيديو من "الحرب العالمية الثالثة"... مروحية "كا-52" تقوم بمناورة خطيرة
فيديو من "الحرب العالمية الثالثة"... مروحية "كا-52" تقوم بمناورة خطيرة
نشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر كيف تتدرب المروحية الهجومية الروسية "كا-52" (أليغاتور). 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:53+0000
2022-06-01T09:53+0000
2022-06-01T09:53+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
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قامت المروحية الروسية بمناورات خطيرة على ارتفاع متر عن سطح الماء.وتجدر الإشارة إلى أنه على خلفية العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية، يتعين على المروحيات التحليق بالقرب من الأرض لتجنب أنظمة الرادار والدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية. يحتاج الطيارون إلى مكان للتدريب، لذلك يختارون الأماكن التي يوجد فيها عدد قليل من الناس لتقليل المخاطر.لقد كانت اللقطات مذهلة حقًا ومثيرة للاهتمام، على الرغم من أنها بدت خطيرة. يتم سماع ضحكات شاهد عيان. في الوقت نفسه، أثناء تنفيذ المناورات المذكورة، كانت هناك مروحية ثانية في مكان قريب لأسباب تتعلق بالسلامة، وكان طاقمها يراقبها وكان على استعداد لتقديم المساعدة.وأرفق الناشر الفيديو بعبارات "فيديو من الحرب العالمية الثالثة".
سبوتنيك عربي
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2022
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, سلاح روسيا
فيديو من "الحرب العالمية الثالثة"... مروحية "كا-52" تقوم بمناورة خطيرة
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نشر مقطع فيديو على الإنترنت يظهر كيف تتدرب المروحية الهجومية الروسية "كا-52" (أليغاتور).
قامت المروحية الروسية بمناورات خطيرة على ارتفاع متر عن سطح الماء.
وتجدر الإشارة إلى أنه على خلفية العملية الخاصة للقوات المسلحة الروسية على الأراضي الأوكرانية، يتعين على المروحيات التحليق بالقرب من الأرض لتجنب أنظمة الرادار والدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية. يحتاج الطيارون إلى مكان للتدريب، لذلك يختارون الأماكن التي يوجد فيها عدد قليل من الناس لتقليل المخاطر.
لقد كانت اللقطات مذهلة حقًا ومثيرة للاهتمام، على الرغم من أنها بدت خطيرة. يتم سماع ضحكات شاهد عيان. في الوقت نفسه، أثناء تنفيذ المناورات المذكورة، كانت هناك مروحية ثانية في مكان قريب لأسباب تتعلق بالسلامة، وكان طاقمها يراقبها وكان على استعداد لتقديم المساعدة.
وأرفق الناشر الفيديو بعبارات "فيديو من الحرب العالمية الثالثة".