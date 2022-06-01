https://arabic.sputniknews.com/20220601/قناة-إسرائيلية-تفتتح-مكتبين-في-المغرب-1062949350.html

"قناة" إسرائيلية تفتتح مكتبين في المغرب

"قناة" إسرائيلية تفتتح مكتبين في المغرب

أعلنت محطة تلفزيون إسرائيلية فتح مكتبين في المغرب، لتكون أول وسيلة إعلام إسرائيلية تعمل في المملكة التي وقعت اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020. 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T07:42+0000

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وقالت محطة "آي 24 نيوز"، في بيان لها أمس الثلاثاء، إنه سيتم فتح المكتبين في الرباط والدار البيضاء".وأكدت المحطة أن "فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة "آي 24 نيوز" في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب-يافا، لوس أنجلوس ودبي، والآن في الرباط والدار البيضاء".ووقعت "آي 24 نيوز" في ديسمبر/كانون الأول 2020، اتفاقا مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح "تبادل محتوى" بين رئاستي التحرير في البلدين، إثر اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات.وأطلقت المحطة في عام 2013، ويملكها الملياردير باتريك دراهي، الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا وإسرائيل والبرتغال.وتبث القناة الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات (الفرنسية والإنجليزية والعربية)؛ وقال رئيس مجلس إدارتها فرانك ملول في البيان: "نستجيب لتطلعات الجمهور المغربي عبر فتح أستديويين جديدين في البلاد".وأوضح ملول أنهوتابع: "لقد رأينا أن هذا الجمهور متفاعل ونشط للغاية على شبكات التواصل الاجتماعي، ونحن متحمسون لفتح فروع في المغرب، مما سيساعد في تعميق تغطيتنا في البلاد. مكاتبنا في جميع أنحاء العالم، واليوم تلك الموجودة في الرباط والدار البيضاء، تسمح لنا بتغطية الأحداث من زوايا ووجهات نظر مختلفة، لتوسيع وتنويع عروض المحتوى لدينا".وأكد أن "إطلاق مكاتبنا في المغرب سيضع المحطة كلاعب رئيسي في سوق الإعلام والأخبار في البلدان المغاربية والإفريقية".

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي