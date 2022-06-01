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https://arabic.sputniknews.com/20220601/قوات-جمهورية-دونيتسك-تقطع-أحد-طرق-الإمداد-لحامية-عسكرية-أوكرانية-1062951533.html
قوات جمهورية دونيتسك تقطع أحد طرق الإمداد لحامية عسكرية أوكرانية
قوات جمهورية دونيتسك تقطع أحد طرق الإمداد لحامية عسكرية أوكرانية
ذكرت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك أنها قطعت أخيرًا حامية أفدييفكا للقوات الأوكرانية عن أحد طريقَي الإمداد المتاحين. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:48+0000
2022-06-01T08:48+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت القوات على تلغرام: "تم تحرير قرية نوفوسيلوفكا فتورايا من الاحتلال الأوكراني. سيطرت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك على جزء من الطريق السريع، وأخيرًا قطعت حامية أفدييفكا عن أحد طريقي الإمداد المتاحين".بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

قوات جمهورية دونيتسك تقطع أحد طرق الإمداد لحامية عسكرية أوكرانية

08:48 GMT 01.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورخبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022
خبراء المتفجرات من كتيبة فوستوك التابعة لقوات دونيتسك الشعبية يفجرون القذائف والألغام غير المتفجرة في أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 21 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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ذكرت القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك أنها قطعت أخيرًا حامية أفدييفكا للقوات الأوكرانية عن أحد طريقَي الإمداد المتاحين.
وقالت القوات على تلغرام: "تم تحرير قرية نوفوسيلوفكا فتورايا من الاحتلال الأوكراني. سيطرت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك على جزء من الطريق السريع، وأخيرًا قطعت حامية أفدييفكا عن أحد طريقي الإمداد المتاحين".
بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وفقا لوزارة الدفاع الروسية، اعتبارا من 25 مارس/آذار، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية الخاصة، حيث قللت بشكل كبير من الإمكانات القتالية لأوكرانيا. وكان الهدف الرئيسي في الإدارة العسكرية الروسية هو تحرير دونباس. وإلى جانب الجيش الروسي، تعمل وحدات من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
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Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
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