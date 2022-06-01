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كوريا الجنوبية... استطلاع يظهر قرب انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية
كوريا الجنوبية... استطلاع يظهر قرب انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية
أظهر استطلاع رأي أجرته الإذاعات الرئيسية في كوريا الجنوبية، اقتراب حزب سلطة الشعب الحاكم من الانتصار في الانتخابات المحلية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:53+0000
2022-06-01T12:53+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية حصيلة استطلاع نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، والتي أفادت بأن حزب سلطة الشعب الحاكم سينتصر في 10 أقاليم ومدن كبرى لانتخاب رؤسائها، مقابل 4 أقاليم ومدن كبرى لدى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.وجاءت النتائج متقاربة بين الحزب الحاكم والمعارضة في إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، والعاصمة الإدارية "سيجونغ"، ومدينة ديجون الكبرى.وأضاف الاستطلاع أن تقدم عمدة سيئول المرشح "أوه سيه-هون" من حزب سلطة الشعب الحاكم، وهو العمدة الحالي للمدينة، بنسبة 58.7%، مقابل منافسه "سيونغ يونغ-كيل" من حزب الديمقراطي المعارض بنسبة 40.1%.من ناحية أخرى، أظهرت نتيجة الاستطلاع فيما يتعلق بمعركة انتخاب حاكم إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، أن المرشحة "كيم أون-هيه" من حزب سلطة الشعب الحاكم تتنافس مع مرشحة الحزب الديمقراطي بنتيجة 49.4% مقابل 48.8%.
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كوريا الجنوبية... استطلاع يظهر قرب انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية

12:53 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-jeاجراء انتخابات مبكرة في سئول، كوريا الجنوبية 4 مارس 2022
اجراء انتخابات مبكرة في سئول، كوريا الجنوبية 4 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je
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أظهر استطلاع رأي أجرته الإذاعات الرئيسية في كوريا الجنوبية، اقتراب حزب سلطة الشعب الحاكم من الانتصار في الانتخابات المحلية.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية حصيلة استطلاع نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، والتي أفادت بأن حزب سلطة الشعب الحاكم سينتصر في 10 أقاليم ومدن كبرى لانتخاب رؤسائها، مقابل 4 أقاليم ومدن كبرى لدى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
وجاءت النتائج متقاربة بين الحزب الحاكم والمعارضة في إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، والعاصمة الإدارية "سيجونغ"، ومدينة ديجون الكبرى.
وأضاف الاستطلاع أن تقدم عمدة سيئول المرشح "أوه سيه-هون" من حزب سلطة الشعب الحاكم، وهو العمدة الحالي للمدينة، بنسبة 58.7%، مقابل منافسه "سيونغ يونغ-كيل" من حزب الديمقراطي المعارض بنسبة 40.1%.
من ناحية أخرى، أظهرت نتيجة الاستطلاع فيما يتعلق بمعركة انتخاب حاكم إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، أن المرشحة "كيم أون-هيه" من حزب سلطة الشعب الحاكم تتنافس مع مرشحة الحزب الديمقراطي بنتيجة 49.4% مقابل 48.8%.
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