https://arabic.sputniknews.com/20220601/كوريا-الجنوبية-استطلاع-يظهر-قرب-انتصار-الحزب-الحاكم-في-الانتخابات-المحلية-1062962085.html
كوريا الجنوبية... استطلاع يظهر قرب انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية
كوريا الجنوبية... استطلاع يظهر قرب انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية
أظهر استطلاع رأي أجرته الإذاعات الرئيسية في كوريا الجنوبية، اقتراب حزب سلطة الشعب الحاكم من الانتصار في الانتخابات المحلية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T12:53+0000
2022-06-01T12:53+0000
2022-06-01T12:53+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية حصيلة استطلاع نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، والتي أفادت بأن حزب سلطة الشعب الحاكم سينتصر في 10 أقاليم ومدن كبرى لانتخاب رؤسائها، مقابل 4 أقاليم ومدن كبرى لدى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.وجاءت النتائج متقاربة بين الحزب الحاكم والمعارضة في إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، والعاصمة الإدارية "سيجونغ"، ومدينة ديجون الكبرى.وأضاف الاستطلاع أن تقدم عمدة سيئول المرشح "أوه سيه-هون" من حزب سلطة الشعب الحاكم، وهو العمدة الحالي للمدينة، بنسبة 58.7%، مقابل منافسه "سيونغ يونغ-كيل" من حزب الديمقراطي المعارض بنسبة 40.1%.من ناحية أخرى، أظهرت نتيجة الاستطلاع فيما يتعلق بمعركة انتخاب حاكم إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، أن المرشحة "كيم أون-هيه" من حزب سلطة الشعب الحاكم تتنافس مع مرشحة الحزب الديمقراطي بنتيجة 49.4% مقابل 48.8%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية... استطلاع يظهر قرب انتصار الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية
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أظهر استطلاع رأي أجرته الإذاعات الرئيسية في كوريا الجنوبية، اقتراب حزب سلطة الشعب الحاكم من الانتصار في الانتخابات المحلية.
ونقلت وكالة "يونهاب"
الكورية حصيلة استطلاع نتائج الانتخابات التي أجريت اليوم الأربعاء، والتي أفادت بأن حزب سلطة الشعب الحاكم سينتصر في 10 أقاليم ومدن كبرى لانتخاب رؤسائها، مقابل 4 أقاليم ومدن كبرى لدى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.
وجاءت النتائج متقاربة بين الحزب الحاكم والمعارضة في إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، والعاصمة الإدارية "سيجونغ"، ومدينة ديجون الكبرى.
وأضاف الاستطلاع أن تقدم عمدة سيئول المرشح "أوه سيه-هون" من حزب سلطة الشعب الحاكم، وهو العمدة الحالي للمدينة، بنسبة 58.7%، مقابل منافسه "سيونغ يونغ-كيل" من حزب الديمقراطي المعارض بنسبة 40.1%.
من ناحية أخرى، أظهرت نتيجة الاستطلاع فيما يتعلق بمعركة انتخاب حاكم إقليم "كيونغكي" المجاور للعاصمة، أن المرشحة "كيم أون-هيه" من حزب سلطة الشعب الحاكم تتنافس مع مرشحة الحزب الديمقراطي بنتيجة 49.4% مقابل 48.8%.