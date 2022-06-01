https://arabic.sputniknews.com/20220601/لأول-مرة-منذ-20-عاماارتفاع-أسعار-المنتج-الأكثر-مبيعا-في-فرنسا-1062950283.html
"لأول مرة منذ 20 عاما"...ارتفاع أسعار المنتج الأكثر مبيعا في فرنسا
"لأول مرة منذ 20 عاما"...ارتفاع أسعار المنتج الأكثر مبيعا في فرنسا
أشار تقرير إعلامي إلى ارتفاع أسعار المنتج الأكثر مبيعا في فرنسا للمرة الأولى منذ 20 عاما. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:26+0000
2022-06-01T08:26+0000
2022-06-01T08:26+0000
اقتصاد
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وبحسب التقرير الذي نشرته قناة BFMTV التلفزيونية، نقلا عن الشركة المصنعة، فإن ماركة Cristaline لمياه الشرب، سترتفع لأول مرة منذ 20 عاما على خلفية التضخم القياسي وارتفاع تكاليف الطاقة.وبحسب القناة، قررت صاحب العلامة التجارية مجموعة "ألما" رفع السعر، وقال خبير الاستهلاك في الشركة أوليفييه دوفر إن الزيادة ستكون نحو 10%.ويعزى هذا الاستقرار إلى زيادة إنتاجية المصنع، وانخفاض وزن البلاستيك في الزجاجات (ما يزيد قليلا عن 20 غرامًا لكل زجاجة مقارنة بـ 30 غراما للمنافسين)، وزيادة في عدد المصادر التي يتم الحصول منها على المياه، من أجل تقليل تكاليف النقل.لكن في عام 2022، ثبت أن ارتفاع التضخم مرتفع للغاية حتى بالنسبة لهذه العلامة التجارية. ومع ارتفاع أسعار النفط، ارتفعت تكلفة بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات، وفقا لمقياس السلع الأساسية بنسبة 40% تقريبا من أكتوبر/تشرين الأول إلى مايو/أيار. يضاف إلى ذلك تكلفة الوقود للنقل بين المصادر ومصانع التعبئة ومنافذ البيع بالتجزئة.في وقت سابق، أفيد أنه وفقا للتقديرات الأولية من قبل "يوروستات"، تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 8.1 % في تاريخ المراقبة من 7.4 % في الشهر السابق.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/غضب-فرنسي-من-حظر-النفط-الروسي-1062947233.html
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اقتصاد
"لأول مرة منذ 20 عاما"...ارتفاع أسعار المنتج الأكثر مبيعا في فرنسا
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أشار تقرير إعلامي إلى ارتفاع أسعار المنتج الأكثر مبيعا في فرنسا للمرة الأولى منذ 20 عاما.
وبحسب التقرير الذي نشرته قناة BFMTV التلفزيونية، نقلا عن الشركة
المصنعة، فإن ماركة Cristaline لمياه الشرب، سترتفع لأول مرة منذ 20 عاما على خلفية التضخم القياسي وارتفاع تكاليف الطاقة.
ويبلغ حاليا سعر زجاجة المياه من هذه العلامة التجارية سعة 1.5 لتر نحو يورو واحد، وفي عام 2021 ، تم بيع أكثر من 233 مليون زجاجة في البلاد.
وبحسب القناة، قررت صاحب العلامة التجارية مجموعة "ألما" رفع السعر، وقال خبير الاستهلاك في الشركة أوليفييه دوفر إن الزيادة ستكون نحو 10%.
ووصفت القناة التلفزيونية هذا القرار بالتاريخي، وفي عام 2012، صرح صانع العلامة التجارية Cristaline Pierre Papillot (توفي عام 2017) أن سعره لم يتغير منذ أكثر من عشر سنوات، منذ الانتقال إلى اليورو في عام 1999.
ويعزى هذا الاستقرار إلى زيادة إنتاجية المصنع، وانخفاض وزن البلاستيك في الزجاجات (ما يزيد قليلا عن 20 غرامًا لكل زجاجة مقارنة بـ 30 غراما للمنافسين)، وزيادة في عدد المصادر التي يتم الحصول منها على المياه، من أجل تقليل تكاليف النقل.
لكن في عام 2022، ثبت أن ارتفاع التضخم مرتفع للغاية حتى بالنسبة لهذه العلامة التجارية. ومع ارتفاع أسعار النفط، ارتفعت تكلفة بلاستيك البولي إيثيلين تيريفثالات، وفقا لمقياس السلع الأساسية بنسبة 40% تقريبا من أكتوبر/تشرين الأول إلى مايو/أيار. يضاف إلى ذلك تكلفة الوقود للنقل بين المصادر ومصانع التعبئة ومنافذ البيع بالتجزئة.
في وقت سابق، أفيد أنه وفقا للتقديرات الأولية من قبل "يوروستات"، تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو إلى 8.1 % في تاريخ المراقبة من 7.4 % في الشهر السابق.