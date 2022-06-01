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لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل
لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والصين تعتزمان زيادة استخدام اليوان والروبل بشكل كبير في الحسابات بين البلدين. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:52+0000
2022-06-01T06:52+0000
اقتصاد
روسيا
الصين
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وقال لافروف خلال المؤتمر الدولي السابع: "روسيا والصين: التعاون في العصر الجديد": "في الوقت الذي حولت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملتيهما إلى أداة ابتزاز، نعتزم تطوير بنية تحتية مالية مستقلة، وزيادة استخدام الروبل واليوان بشكل كبير في الحسابات بين بلداننا".وكانت قد اشترت العديد من الشركات الصينية الفحم الروسي مقابل اليوان في شهر مارس/آذار.كما قدم مصدرو النفط الروس للمشترين الصينيين خيار دفع الإمدادات باليوان.ولطالما سعت بكين إلى زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، والعقوبات المفروضة على روسيا تساعدها على القيام بذلك.
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اقتصاد, روسيا, الصين

لافروف: روسيا والصين ستزيدان التعاملات باليوان والروبل

06:52 GMT 01.06.2022
© Fotolia / Sean Kأوراق نقدية صينية
أوراق نقدية صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© Fotolia / Sean K
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والصين تعتزمان زيادة استخدام اليوان والروبل بشكل كبير في الحسابات بين البلدين.
وقال لافروف خلال المؤتمر الدولي السابع: "روسيا والصين: التعاون في العصر الجديد": "في الوقت الذي حولت فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملتيهما إلى أداة ابتزاز، نعتزم تطوير بنية تحتية مالية مستقلة، وزيادة استخدام الروبل واليوان بشكل كبير في الحسابات بين بلداننا".
وكانت قد اشترت العديد من الشركات الصينية الفحم الروسي مقابل اليوان في شهر مارس/آذار.
كما قدم مصدرو النفط الروس للمشترين الصينيين خيار دفع الإمدادات باليوان.
ولطالما سعت بكين إلى زيادة استخدام اليوان في التجارة العالمية، والعقوبات المفروضة على روسيا تساعدها على القيام بذلك.
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