لافروف: روسيا تتمسك بضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية

يلقي وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كلمة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.
14:20 GMT 01.06.2022
لافروف: بدأت الدول الأوروبية تتفهم عواقب عقوباتها على روسيا في قطاع الطاقة.
14:19 GMT 01.06.2022
لافروف: تصريحات بوريل بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يصبح قوة عسكرية أشبه "بالتلاعب بالكلمات"، لكن لا دخان من دون نار.
14:19 GMT 01.06.2022
لافروف: ستحاول تركيا المساعدة في تنظيم عملية إزالة الألغام في الموانئ الأوكرانية.
14:18 GMT 01.06.2022
لافروف: لا توجد مشاكل من جانب روسيا مع الإمداد المستقر للأسواق العالمية بالحبوب.
13:57 GMT 01.06.2022
واضاف لافروف: "ندرك جيدا عدم قبول مثل هذه السيناريوهات (المواجهة المباشرة مع روسيا) ويبدو اننا سمعنا مؤخرا بوادر تقييمات معقولة من واشنطن".
13:57 GMT 01.06.2022
لافروف: "لكي نكون صادقين، ليس الجميع في الاتحاد الأوروبي، وخاصة في الجزء الشمالي منه، يدركون محاطر تسليح أوكرانيا، فهناك سياسيون مستعدون لارتكاب هذا الجنون من أجل تلبية طموحاتهم، لكن يوجد بعض الدول العاقلة في الاتحاد الأوروبي بالطبع".
13:40 GMT 01.06.2022
لافروف: هناك جناح كبير يملك كراهية كبيرة ضد الروس في أوروبا ولفترة طويلة كان يملي مواقفه على الآخرين ما شكل خطرا على الوحدة الأوروبية.
13:35 GMT 01.06.2022
لافروف: "الأسلحة التي يطلبها نظام كييف من الغرب دون هوادة وبتجاوز كل أطر الآداب والعرف الدبلوماسي وهذا يجر الغرب للمشاركة المباشرة بالحرب، وأغلب الغربيين يفهمون ذلك".
13:31 GMT 01.06.2022
لافروف: روسيا ليس لديها أية مشاكل في توريد الحبوب للأسواق العالمية، والمشكلة في الألغام التي وضعتها القوات الأوكرانية، والعسكريون الروس دائما يفتحون ممرات للسفن ولكن السفن محاصرة بسبب الألغام التي زرعتها القوات الأوكرانية".
13:27 GMT 01.06.2022
لافروف: تحاورنا مع الأمين العام لمنظمة مجلس التعاون الخليجي وناقشنا خطة عمل للتعاون بين روسيا ودول المجلس حتى عام 2025.
13:25 GMT 01.06.2022
لافروف: تحدثنا عن ضرورة مكافحة الإرهاب وخصوصا الأيديولوجيات المتطرفة.
13:24 GMT 01.06.2022
لافروف: تحدثنا عن العلاقات بين دول الخليج وإيران.
13:24 GMT 01.06.2022
لافروف: في ليبيا أيضا هناك نية للحوار الوطني الشامل بمشاركة جميع القوى السياسية.
13:23 GMT 01.06.2022
لافروف: رأينا في الفترة الأخيرة تحركات إيجابية بخصوص اليمن وخصوصا تحركات السعورية والإمارات وعمان ودول أخرى.
13:22 GMT 01.06.2022
لافروف: أكدت روسيا تمسكها بضرورة عودة سوريا إلى الجامعة العربية.