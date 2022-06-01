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لجنة التفكيك تنتقد إنهاء تجميد حسابات قادة النظام السابق في السودان
لجنة التفكيك تنتقد إنهاء تجميد حسابات قادة النظام السابق في السودان
انتقدت لجنة التفكيك المجمدة في السودان، "فك تجميد حسابات عدد من قادة النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، بناء على أوامر من المحكمة العليا". 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T06:56+0000
2022-06-01T06:56+0000
أخبار السودان اليوم
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وقالت لجنة التفكيك المجمدة، في بيان لها، إن "خطوات الانقلابيين المتسارعة متواصلة في تقويض قرارات اللجنة، حيث أنه وبناء على أوامر دائرة أبو سبيحة، وجه البنك المركزي المصارف بفك تجميد حسابات عدد من الذين صُدرت ضدهم قرارات الاسترداد وتجميد الحسابات".وأشارت إلى أن "البنك المركزي أنهى تجميد حسابات عبد المحمود إسماعيل المتعافي، الذي هو واجهة لشقيقه والي الخرطوم الأسبق إسماعيل المتعافي المتهم في عدد من القضايا على رأسها فساد سكر مشكور".وأوضح البيان أن "لجان التحقيق المشكلة من النيابة العامة وديوان المراجعة العامة أكدت وجود تجاوزات كبيرة في مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى تجاوزات في القرض المقدم من دولة الهند لقيام المشروع".وعملت دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا في السودان برئاسة القاضي محمد بابكر أبو سبيحة، على "إعادة شركات إلى قادة النظام السابق وفك الحسابات على الرغم من عدم قانونية الأمر"
https://arabic.sputniknews.com/20191128/السودان-إقرار-قانون-لتفكيك-نظام-الرئيس-السابق-عمر-البشير-1043555191.html
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أخبار السودان اليوم

لجنة التفكيك تنتقد إنهاء تجميد حسابات قادة النظام السابق في السودان

06:56 GMT 01.06.2022
© AP Photoالرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم
الرئيس السوداني السابق عمر البشير في قفص أثناء محاكمته بتهم الفساد وغسيل الأموال في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AP Photo
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انتقدت لجنة التفكيك المجمدة في السودان، "فك تجميد حسابات عدد من قادة النظام السابق المتورطين في قضايا فساد، بناء على أوامر من المحكمة العليا".
وقالت لجنة التفكيك المجمدة، في بيان لها، إن "خطوات الانقلابيين المتسارعة متواصلة في تقويض قرارات اللجنة، حيث أنه وبناء على أوامر دائرة أبو سبيحة، وجه البنك المركزي المصارف بفك تجميد حسابات عدد من الذين صُدرت ضدهم قرارات الاسترداد وتجميد الحسابات".
الرئيس السوداني السابق عمر البشير - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2019
السودان... إقرار قانون لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير
28 نوفمبر 2019, 20:56 GMT
وأشارت إلى أن "البنك المركزي أنهى تجميد حسابات عبد المحمود إسماعيل المتعافي، الذي هو واجهة لشقيقه والي الخرطوم الأسبق إسماعيل المتعافي المتهم في عدد من القضايا على رأسها فساد سكر مشكور".
وأوضح البيان أن "لجان التحقيق المشكلة من النيابة العامة وديوان المراجعة العامة أكدت وجود تجاوزات كبيرة في مشروع سكر مشكور بولاية النيل الأبيض، إضافة إلى تجاوزات في القرض المقدم من دولة الهند لقيام المشروع".
وعملت دائرة قضائية تابعة للمحكمة العليا في السودان برئاسة القاضي محمد بابكر أبو سبيحة، على "إعادة شركات إلى قادة النظام السابق وفك الحسابات على الرغم من عدم قانونية الأمر"
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