https://arabic.sputniknews.com/20220601/لقاء-لافروف-ووزراء-خارجية-مجلس-التعاون-الخليجي-الاتحاد-التونسي-للشغل-يدعو-لإضراب-عام-16-يونيو-1062967637.html
لقاء لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي... الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام 16 يونيو
لقاء لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي... الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام 16 يونيو
لقاء مهم بين لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض؛ والاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو في أول تصعيد عملي ضد قيس سعيد؛ والخارجية... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T14:56+0000
2022-06-01T14:56+0000
2022-06-01T14:56+0000
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عالم سبوتنيك
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لقاء مهم بين لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.. الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو
لقاء مهم بين لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي.. الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو
لقاء مهم بين لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياضبحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، "أسباب التصعيد الحالي" في العلاقات الدولية.وتبادل لافروف وطه الآراء حول التصعيد الحالي في العلاقات الدولية، مع التركيز على ضرورة احترام مبادئ المساواة السيادية للدول وتسوية جميع النزاعات في الساحة الدولية وفقا لبنود ميثاق الأمم المتحدة".وفي لقاء آخر أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي يزور الرياض استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.بينما يلتقي لافروف مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في مقر مجلس التعاون بالرياض لبحث العديد من الملفات أهمها إنتاج النفط في إطار منظمة أوبك بلس.وأضاف حربي أن دول مجلس التعاون تتعامل ككتلة سياسية واحدة، وتتنوع وتتوازن في الشراكات، كما لا تستخدم سلعة النفط في أي توترات، وفيما يتعلق بإيران فلا توجد حتى الآن نتائج ملموسة وروسيا بالطبع مازالت محورا ذا دور مؤثر رغم التوترات الجيوسياسية الجديدة.الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو في أول تصعيد عملي ضد سعيددعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني في القطاع العام في 16 يونيو/حزيران المقبل احتجاجا على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى للحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.ويعد اتحاد الشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة سياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحد للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة.وقال الاتحاد في بيانه إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية.ولفت اليحياوي إلى أن اتحاد الشغل صرح أكثر من مرة أنه مع مسار الخامس والعشرين من يوليو وليس مع الرئيس قيس سعيد، ومن ناحية أخرى يقول إنه لا يمكن العودة لما قبل الخامس والعشرين من يوليو، كما يدرك الاتحاد أن حكومة نجلاء بودن والرئيس قيس سعيد لا يملكون الكثير من الحلول فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة.الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن لا تزال ملتزمة بفتح قنصلية في القدسقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس وتواصل مناقشة المسألة مع الإسرائيليين والفلسطينيين.ونقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس عام 2018 وأغلق منشأة منفصلة في المدينة كانت قنصلية لخدمة الفلسطينيين.وتعهد بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، بمعاودة فتح القنصلية لكن لم يُحدد موعد لذلك. وتعارض إسرائيل ذلك علنا، واقترحت أن يكون مقر مثل هذه البعثة في الضفة الغربية المحتلة وليس في القدس.وذكرت أن القنصلية تم إغلاقها منذ عهد ترامب، وكررت واشنطن أنها ستعيد فتحها، لأنها تقوم بمتابعة القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الراغبين في السفر، لكن حتى الآن ليس هناك أي تحرك على الأرض من قبل إدارة بايدن بما يدلل على صعوبة الوضع بالفعل.يمكنكم متابعة المزيد عبر برنامج "عالم سبوتنيك"
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لقاء لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي... الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام 16 يونيو
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لقاء مهم بين لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض؛ والاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو في أول تصعيد عملي ضد قيس سعيد؛ والخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن لا تزال ملتزمة بفتح قنصلية في القدس.
لقاء مهم بين لافروف ووزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الرياض
بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، "أسباب التصعيد الحالي" في العلاقات الدولية.
وتبادل لافروف
وطه الآراء حول التصعيد الحالي في العلاقات الدولية، مع التركيز على ضرورة احترام مبادئ المساواة السيادية للدول وتسوية جميع النزاعات في الساحة الدولية وفقا لبنود ميثاق الأمم المتحدة".
وفي لقاء آخر أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، الذي يزور الرياض استعداد المملكة لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
بينما يلتقي لافروف مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في مقر مجلس التعاون بالرياض
لبحث العديد من الملفات أهمها إنتاج النفط في إطار منظمة أوبك بلس.
وقال أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الإقليمية، محمد الحربي، إن زيارة لافروف للسعودية تتزامن مع اجتماع لمجلس التعاون الخليجي على مستوى وزراء الخارجية، وسيتم تباحث عدة ملفات، منها الأزمة الأوكرانية وسبل خفض التوتر وملف سلاسل إمداد التوريد، والطاقة والمواد الغذائية وتراجعها على مستوى العالم، وملف أوبك وحصص الإنتاج.
وأضاف حربي أن دول مجلس التعاون تتعامل ككتلة سياسية واحدة، وتتنوع وتتوازن في الشراكات، كما لا تستخدم سلعة النفط في أي توترات، وفيما يتعلق بإيران فلا توجد حتى الآن نتائج ملموسة وروسيا بالطبع مازالت محورا ذا دور مؤثر رغم التوترات الجيوسياسية الجديدة.
الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإضراب عام في 16 يونيو في أول تصعيد عملي ضد سعيد
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني
في القطاع العام في 16 يونيو/حزيران المقبل احتجاجا على إصلاحات حكومية مقترحة بينها تجميد الأجور، في تصعيد قد يعيق جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتواجه تونس أسوأ أزماتها المالية وتسعى للحصول على قرض قيمته أربعة مليارات دولار من صندوق النقد يُنظر إليه على أنه ضروري لتفادي الإفلاس، وذلك مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المواد الغذائية والطاقة وتجميد الأجور.
ويعد اتحاد الشغل
، الذي يضم أكثر من مليون عضو، أكبر قوة سياسية في تونس. وسيشكل الإضراب أكبر تحد للرئيس قيس سعيد بعد سيطرته على سلطات واسعة.
وقال الاتحاد في بيانه إن الإضراب سيشمل 159 شركة مملوكة للدولة في كل القطاعات الحيوية.
وقال بلحسن اليحياوي، الكاتب والمحلل السياسي التونسي، إن إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الإضراب العام يأتي في سياق موقفه من خارطة الطريق للرئيس قيس سعيد، ومن دعوته للحوار الذي انسحب منه الاتحاد، للضغط على رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ولفت اليحياوي إلى أن اتحاد الشغل صرح أكثر من مرة أنه مع مسار الخامس والعشرين من يوليو وليس مع الرئيس قيس سعيد، ومن ناحية أخرى يقول إنه لا يمكن العودة لما قبل الخامس والعشرين من يوليو، كما يدرك الاتحاد أن حكومة نجلاء بودن والرئيس قيس سعيد لا يملكون الكثير من الحلول فيما يتعلق بالمفاوضات الدائرة.
الخارجية الأمريكية تقول إن واشنطن لا تزال ملتزمة بفتح قنصلية في القدس
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن
لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس وتواصل مناقشة المسألة مع الإسرائيليين والفلسطينيين.
ونقل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس عام 2018 وأغلق منشأة منفصلة في المدينة كانت قنصلية لخدمة الفلسطينيين.
وتعهد بايدن، خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2020، بمعاودة فتح القنصلية لكن لم يُحدد موعد لذلك. وتعارض إسرائيل ذلك علنا، واقترحت أن يكون مقر مثل هذه البعثة في الضفة الغربية المحتلة وليس في القدس.
وقالت الباحثة والأكاديمية الفلسطينية، حكمت المصري، إن إسرائيل تسعى من وقت احتلالها القدس الغربية عام 67 لإحداث تقسيم زماني ومكاني، وقد شهدنا ذلك في الأشهر الأخيرة، متمثلة في الانتهاكات الصارخة للمسجد الأقصى وتمدد الاستيطان والتهجير كوسائل للسيطرة على القدس بكل ما فيها من أحياء، وبالتالي فالرفض قوي من قبل إسرائيل إذا جاء حديث عن التزام واشنطن بفتح قنصلية في القدس.
وذكرت أن القنصلية تم إغلاقها منذ عهد ترامب، وكررت واشنطن أنها ستعيد فتحها، لأنها تقوم بمتابعة القضايا التي تتعلق بالفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الراغبين في السفر، لكن حتى الآن ليس هناك أي تحرك على الأرض من قبل إدارة بايدن بما يدلل على صعوبة الوضع بالفعل.
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