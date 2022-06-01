https://arabic.sputniknews.com/20220601/مؤتمر-يتناول-قضية-مساعدة-المجتمعات-الدينية-للاجئين-يجري-اليوم-بموسكو--1062945524.html
مؤتمر يتناول قضية مساعدة المجتمعات الدينية للاجئين يجري اليوم بموسكو
مؤتمر يتناول قضية مساعدة المجتمعات الدينية للاجئين يجري اليوم بموسكو
أعلن معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إجراء مؤتمر حول أفق المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدينية، في إقامة السلام. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T02:30+0000
2022-06-01T02:30+0000
2022-06-01T02:51+0000
روسيا
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موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان منظمي المؤتمر: "هدف المؤتمر هو دراسة شاملة للمساعدة الاجتماعية التي تقدمها الهيكليات الحكومية وغير الحكومية للاجئين من أوكرانيا، منطقة دونباس، في الأراضي الروسية وأيضاً في أوكرانيا ودول أخرى".كما من المخطط مناقشة خلال الاجتماع أفق المنظمات الدينية والاجتماعية، التي تقدم الدعم الاجتماعي، في إقامة السلام.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مؤتمر يتناول قضية مساعدة المجتمعات الدينية للاجئين يجري اليوم بموسكو
02:30 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 02:51 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
أعلن معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إجراء مؤتمر حول أفق المنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات الدينية، في إقامة السلام.
موسكو – سبوتنيك
. وجاء في بيان منظمي المؤتمر: "هدف المؤتمر هو دراسة شاملة للمساعدة الاجتماعية التي تقدمها الهيكليات الحكومية وغير الحكومية للاجئين من أوكرانيا، منطقة دونباس، في الأراضي الروسية وأيضاً في أوكرانيا ودول أخرى".
كما من المخطط مناقشة خلال الاجتماع أفق المنظمات الدينية والاجتماعية، التي تقدم الدعم الاجتماعي، في إقامة السلام.