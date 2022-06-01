مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
15:41 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 15:43 GMT 01.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradat
شيعت جماهير فلسطينية غفيرة جثمان الصحفية غفران وراسنة (31 عاما)، التي قتلها الجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل، وانطلق موكب التشييع من بيتها في منطقة الشيوخ في المخيم إلى مقبرة العروب، وسط هتافات التنديد والمطالبة بمحاسبة الجناة.
واعتدت القوات الاسرائيلية على موكب التشييع والمشاركين به وحاولت منعهم من الدخول إلى المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة عند مدخل المخيم عقب احتجاج شبان فلسطينيين على قتل الصحفية، الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وأطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، حيث أصيب عدة شبان بالرصاص المغلف وحالات اختناق.
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتيه ما وصفه بجريمة قتل الأسيرة المحررة غفران وراسنة، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعياتها، وطالب المجتمع الدولي بتفعيل القرارات الدولية القاضية بمعاقبة الجناة، وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عما وصفته بجريمة إعدام الصحفية وراسنة وغيرها من جرائم الإعدامات الميدانية، وصفتها بأنها امتداد لمسلسل جرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية.
© Sputnik . Ajwad Jradatمئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
مئات الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية غفران وراسنة واندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي
© Sputnik . Ajwad Jradat
لقيت الشابة الفلسطينية مصرعها، متأثرة بإصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن ضد أحد الجنود.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهاد الشابة غفران هارون حامد وراسنة، إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال، واخترقت صدرها من الجهة اليسرى، وخرجت من الجهة اليمنى".