https://arabic.sputniknews.com/20220601/ما-حقيقة-ارتباط-أنصارالله-بولاية-الفقيه-في-إيران-1062966478.html

ما حقيقة ارتباط "أنصارالله" بولاية الفقيه في إيران

ما حقيقة ارتباط "أنصارالله" بولاية الفقيه في إيران

منذ بداية الحرب اليمنية كثر الحديث عن جماعة "أنصار الله" وانتمائهم وولائهم إلى ولاية الفقيه في إيران، وأنهم يتبعون نفس نهج وتوجه طهران حتى في الشعارات التي... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T14:47+0000

2022-06-01T14:47+0000

2022-06-01T14:47+0000

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ما حقيقة انتماء "أنصار الله" لولاية الفقيه في إيران، هل يمتلك من يطلقون تلك الدعوات أدلة على ذلك..أم أن الأمر لا يتعدى الصراع السياسي؟بداية يقول الباحث السياسي اليمني، علي الأسلمي، إن "ولاءات أنصار الله لإيران موجودة وإن لم تكن متأصلة في التاريخ اليمني، منذ العام 1990 كانت هناك أفواج كبيرة من طلاب صعدة على وجه التحديد تم إرسالهم إلى منطقة "قم" الإيرانية، وعاد هؤلاء الطلاب إلى اليمن بفكر مختلف تعارض حتى مع الفكر الزيدي".تاريخ طويلوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الطائفة الزيدية التي يعتنق فكرها عدد كبير من اليمنيين، موجودة في اليمن منذ آلاف السنيين ولم تتعارض مع الطائفة السنية بل كانوا متعاونين ومتعايشين في صنعاء وفي صعدة وعمران، وحتى في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح وفي العام 2006 أثير الكثير من الجدل حول تلك التحولات المتعلقة بفئة من الزيدية، وتحدث بعض النواب عن كيفية سماح السلطات وقتها للطلاب بالذهاب إلى "قم" للدراسة هناك.تحول فكريوأشار الباحث اليمني إلى أنه "منذ العام 1990 تم زرع "أنصار الله" في داخل الزيدية المعتدلة الوسطية التي لا تتعارض مع السنة، والآن هناك الكثير من أئمة الزيدية غير راضين عما تقوم به "أنصار الله"، وفي الحقيقة أن نظام علي عبد الله صالح كان على علم بما تفعله "أنصار الله"، لكنه كان يعمل على الإبقاء عليهم من أجل أن يكونوا ورقة ضغط على دول الجوار، والآن الزيدية المعتدلة في اليمن ليس لها أي كلمة على تلك الفرقة الحوثية، وبملاحظة بسيطة نجد أن توجه "أنصار الله" هو نفس توجهات "الولي الفقيه" وشعاراتهم معلومة للجميع".جيل جديدمن جانبه يرى مدير مركز جهود للدراسات باليمن، الدكتور عبد الستار الشميري، أن "أنصار الله" في الأصل هم أحد فرق الزيدية المتطرفة، منذ العام 1994 بدأ التواصل بين هذه الفرقة والحوزات الشيعية ثم الاتصال بالنظام في طهران "ولاية الفقيه".تأثر كبيروأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، ظهرت الطائفة الحوثية عندما سافر بدر الدين الحوثي "الأب" إلى مدينة "قم" الإيرانية وقضى هناك عدة سنوات ثم بعد ذلك لحقه ابنه حسين، مؤسس الجماعة الحوثية الذي تأثر تأثرا كبيرا وحول الطريقة الزيدية المتطرفة إلى فكرة "الولي الفقيه" وآمن بها وأخلص لها وبدأ بتلقي الدعم منذ العام 2000 على وجه التقريب".وتابع الشميري، إن نسخة الحوثي هى نسخة خمينية خالصة بكل أفكارها ومظاهرها، وأخيرا تم تزويدها بالمال والسلاح، وأصبحت اليوم ذراعا "للولي الفقيه" في المنطقة كما هو حال بعض الأذرع الأخرى مثل حزب الله في لبنان، ولم تعد تلك الفكرة مذهبية فقط بل أصبحت ذات امتداد سياسي".دليل ماديوفي المقابل يقول المحلل السياسي اليمني، أكرم الحاج، "في الحقيقة أن ما ينسب إلى حركة أنصار الله في صنعاء وارتباطها بإيران، أضحت بعد سنوات من عمر الحرب اليمنية غير مجدية، نظرا لعدم توفر أي دليل مادي ملموس يمكن البناء عليه".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه "من حيث التحالفات والتكتلات، نجد العالم اليوم مقسم إلى تحالفات متعددة، فإن كانت هناك تحالفات يمنية مع إيران فهي تقع تحت مضمون التحالفات التي يشهدها العالم".وأشار الحاج إلى أن المذاهب في اليمن هى ما بين زيدية وشافعية ولا توجد مفاهيم أخرى، وهناك تصريحات واضحة لحركة أنصار الله والمذهب الزيدي بشكل خاص.أبلغ مسؤول حكومي يمني وكالة "سبوتنيك"، أمس الثلاثاء، بنجاح جهود دولية قادتها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، في انتزاع موافقة كل من مجلس القيادة الرئاسي اليمني وجماعة "أنصار الله"، على تمديد الهدنة السارية في اليمن التي تنتهي الخميس المقبل، شهرين إضافيين.وقال المسؤول الحكومي لـ "سبوتنيك" الذي طلب عدم كشف هويته، إن مجلس القيادة الرئاسي أبلغ الأمم المتحدة الموافقة على تمديد الهدنة الأممية حتى الثاني من أغسطس/آب المقبل، شريطة الضغط على جماعة "أنصار الله" لتنفيذ التزاماتها المتضمنة اتفاق الهدنة، خاصة فتح الطرق في محافظة تعز ودفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها من عوائد رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غرب اليمن.وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعهد في اتصال هاتفي أجراه في وقت سابق مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالضغط على جماعة "أنصار الله" لاستكمال تنفيذ بنود الهدنة.وتوقع المسؤول الحكومي أن يصدر، خلال الساعات القادمة، إعلان رسمي من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، بتمديد الهدنة.وأشار إلى أن من المقرر عقد اللجنة العسكرية الممثلة من الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" والتحالف العربي بقيادة السعودية، اجتماعاً برعاية الأمم المتحدة، لإنشاء آلية التواصل والتنسيق بما يضمن التعامل مع أية خروقات أو عوائق للهدنة.وفي الثاني من أبريل/ نيسان الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده.ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوماً بتحالفه عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي