https://arabic.sputniknews.com/20220601/مجلس-التعاون-الخليجي-ندعم-الجهود-الرامية-لحل-الأزمة-بين-روسيا-وأوكرانيا-سياسيا-1062969131.html
مجلس التعاون الخليجي: ندعم الجهود الرامية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيا
مجلس التعاون الخليجي: ندعم الجهود الرامية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيا
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيا ومن خلال المفاوضات. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T15:38+0000
2022-06-01T15:38+0000
2022-06-01T15:38+0000
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وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، إنه يؤكد "دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".وأعرب مجلس التعاون الخليجي حسب البيان، عن دعمه لكافة الجهود الرامية لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية من أوكرانيا، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تقدر الموقف المتوازن للشركاء في مجلس دول التعاون الخليجي.وأضاف لافروف: "نقدر ونؤكد مرة أخرى اليوم الموقف المتوازن، الذي يتخذونه (مجلس دول التعاون الخليجي) بشأن هذه القضية في المحافل الدولية وعمليا رافضين الانضمام إلى العقوبات الغربية أحادية الجانب غير القانونية" .على صعيد متصل، أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيًا ومن خلال المفاوضات.وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، إنه يؤكد "دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".هذا وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد يوم أمس الثلاثاء، لدى استقباله في المملكة نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الرياض على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/لافروف-يشارك-في-منتدى-وزراء-خارجية-روسيا-ومجلس-التعاون-الخليجي-1062959308.html
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العالم العربي, أخبار الأزمة الأوكرانية, التعاون الخليجي, روسيا
مجلس التعاون الخليجي: ندعم الجهود الرامية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيا
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أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيا ومن خلال المفاوضات.
وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، إنه يؤكد "دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسيا وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".
ونوه المجلس حسب البيان إلى المساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون إلى أوكرانيا.
وأعرب مجلس التعاون الخليجي حسب البيان، عن دعمه لكافة الجهود الرامية لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية من أوكرانيا، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
في غضون ذلك، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن موسكو تقدر الموقف المتوازن للشركاء في مجلس دول التعاون الخليجي.
وقال لافروف للصحفيين في ختام زيارته للسعودية، إن جوانب "الوضع الدولي، المرتبط بالأحداث، التي نشرها الغرب حول أوكرانيا، مفهوم جيدًا من قبل شركائنا في مجلس دول التعاون الخليجي".
وأضاف لافروف: "نقدر ونؤكد مرة أخرى اليوم الموقف المتوازن، الذي يتخذونه (مجلس دول التعاون الخليجي) بشأن هذه القضية في المحافل الدولية وعمليا رافضين الانضمام إلى العقوبات الغربية أحادية الجانب غير القانونية" .
على صعيد متصل، أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا سياسيًا ومن خلال المفاوضات.
وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء، إنه يؤكد "دعمه لجهود الوساطة لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ووقف إطلاق النار، وحل الأزمة سياسياً، وتغليب لغة الحوار، وتسوية النزاع من خلال المفاوضات".
هذا وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أكد يوم أمس الثلاثاء، لدى استقباله في المملكة نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن الرياض على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل لحل للأزمة الأوكرانية.