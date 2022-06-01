https://arabic.sputniknews.com/20220601/مخاوف-من-صدمة-معيشية-في-بريطانيا-مع-ارتفاع-أسعار-الغذاء-بأعلى-وتيرة-في-عقد-1062957802.html
مخاوف من "صدمة معيشية" في بريطانيا مع ارتفاع أسعار الغذاء بأعلى وتيرة في عقد
مخاوف من "صدمة معيشية" في بريطانيا مع ارتفاع أسعار الغذاء بأعلى وتيرة في عقد
يحث المحللون المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، على الاستعداد لتفاقم معدل التضخم قبل أن يبدأ في التحسن، لأن التكاليف المرتفعة تجبر... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T11:17+0000
2022-06-01T11:17+0000
2022-06-01T11:17+0000
اقتصاد
بريطانيا
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وجاء أحدث تحذير، والذي احتوى على سيناريو كئيب، في استطلاع أجراه اتحاد التجزئة البريطاني، والذي قال إن أسعار المواد الغذائية الطازجة ترتفع الآن بأسرع وتيرة لها منذ عقد، بحسب "بلومبيرغ".وتضيف نتائج المسح إلى المخاوف بشأن تأثير أزمة تكلفة المعيشة على الأسر الأكثر فقرا، والتي تنفق كل دخلها تقريبا على الغذاء والطاقة والضروريات الأخرى.قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا إن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون له عواقب "مروعة". تفاقمت المشكلة بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية، التي نتج عنها نقص المدخلات الرئيسية مثل القمح والأسمدة وعلف الحيوانات.مع توقع ارتفاع فواتير الطاقة المحلية مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الحكومة عن مليارات الجنيهات الإسترلينية من الدعم الإضافي، لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة العاصفة.وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن أسعار المواد الغذائية الطازجة قفزت 4.5% في مايو/ أيار على أساس سنوي، مدفوعة بمواد مثل الدواجن.ووصل تضخم أسعار المتاجر الإجمالي إلى أعلى مستوى له في 11 عاما عند 2.8% مع عدم وجود مؤشرات فورية حول تخفيف يلوح في الأفق للأسر التي تعاني من ضغوط شديدة، وفقا للتقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220518/لم-يحدث-منذ-40-عاما-بريطانيا-تسجل-رقما-قياسيا-في-التضخم-1062374879.html
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اقتصاد, بريطانيا
مخاوف من "صدمة معيشية" في بريطانيا مع ارتفاع أسعار الغذاء بأعلى وتيرة في عقد
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يحث المحللون المستهلكين في المملكة المتحدة بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، على الاستعداد لتفاقم معدل التضخم قبل أن يبدأ في التحسن، لأن التكاليف المرتفعة تجبر تجار التجزئة على مواصلة رفع الأسعار.
وجاء أحدث تحذير، والذي احتوى على سيناريو كئيب، في استطلاع أجراه اتحاد التجزئة البريطاني، والذي قال إن أسعار المواد الغذائية الطازجة ترتفع الآن بأسرع وتيرة لها منذ عقد، بحسب "بلومبيرغ".
وتضيف نتائج المسح إلى المخاوف بشأن تأثير أزمة تكلفة المعيشة
على الأسر الأكثر فقرا، والتي تنفق كل دخلها تقريبا على الغذاء والطاقة والضروريات الأخرى.
قال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا إن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية يمكن أن يكون له عواقب "مروعة". تفاقمت المشكلة بالفعل بسبب الأزمة الأوكرانية
، التي نتج عنها نقص المدخلات الرئيسية مثل القمح والأسمدة وعلف الحيوانات.
مع توقع ارتفاع فواتير الطاقة
المحلية مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت الحكومة عن مليارات الجنيهات الإسترلينية من الدعم الإضافي، لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة العاصفة.
وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن أسعار المواد الغذائية الطازجة قفزت 4.5% في مايو/ أيار على أساس سنوي، مدفوعة بمواد مثل الدواجن.
ووصل تضخم أسعار المتاجر الإجمالي إلى أعلى مستوى له في 11 عاما عند 2.8% مع عدم وجود مؤشرات فورية حول تخفيف يلوح في الأفق للأسر التي تعاني من ضغوط شديدة، وفقا للتقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء.