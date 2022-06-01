https://arabic.sputniknews.com/20220601/مسؤول-إماراتي-ينشر-صورة-تكشف-ماذا-فعل-محمد-بن-راشد-في-دبي-1062951368.html
مسؤول إماراتي ينشر صورة تكشف ماذا فعل محمد بن راشد في دبي
مسؤول إماراتي ينشر صورة تكشف ماذا فعل محمد بن راشد في دبي
نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لمدينة دبي العام 1980، وقارنها بما عليه المدينة حاليا العام 2022. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:40+0000
2022-06-01T08:40+0000
2022-06-01T08:40+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
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وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "حتى يعلم شبابنا ماذا صنع الشيخ محمد بن راشد في دبي فليطلع فقط على تاريخ هذه الصورة. وكفى.. اللهم لك الحمد.. رب سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه".يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد ميزانية الأعوام 2022-2026، فيما خصص الجزء الأكبر من مصروفات ميزانية العام المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي في الدولة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي
مسؤول إماراتي ينشر صورة تكشف ماذا فعل محمد بن راشد في دبي
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نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لمدينة دبي العام 1980، وقارنها بما عليه المدينة حاليا العام 2022.
وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "حتى يعلم شبابنا ماذا صنع الشيخ محمد بن راشد في دبي فليطلع فقط على تاريخ هذه الصورة. وكفى.. اللهم لك الحمد.. رب سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه".
يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد ميزانية الأعوام 2022-2026، فيما خصص الجزء الأكبر من مصروفات ميزانية العام المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي في الدولة.