عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/مسؤول-إماراتي-ينشر-صورة-تكشف-ماذا-فعل-محمد-بن-راشد-في-دبي-1062951368.html
مسؤول إماراتي ينشر صورة تكشف ماذا فعل محمد بن راشد في دبي
مسؤول إماراتي ينشر صورة تكشف ماذا فعل محمد بن راشد في دبي
نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لمدينة دبي العام 1980، وقارنها بما عليه المدينة حاليا العام 2022. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:40+0000
2022-06-01T08:40+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059586115_0:0:1284:722_1920x0_80_0_0_bf22593cc13429fe38a55b33914117e8.jpg
وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "حتى يعلم شبابنا ماذا صنع الشيخ محمد بن راشد في دبي فليطلع فقط على تاريخ هذه الصورة. وكفى.. اللهم لك الحمد.. رب سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه".يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد ميزانية الأعوام 2022-2026، فيما خصص الجزء الأكبر من مصروفات ميزانية العام المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي في الدولة.
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1059586115_143:0:1284:856_1920x0_80_0_0_d1f2326456d21575b55a35e968afe558.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي

مسؤول إماراتي ينشر صورة تكشف ماذا فعل محمد بن راشد في دبي

08:40 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / -حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / -
تابعنا عبرTelegram
نشر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، صورة لمدينة دبي العام 1980، وقارنها بما عليه المدينة حاليا العام 2022.
وقال خلفان، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "حتى يعلم شبابنا ماذا صنع الشيخ محمد بن راشد في دبي فليطلع فقط على تاريخ هذه الصورة. وكفى.. اللهم لك الحمد.. رب سدد خطاه ووفقه لما تحبه وترضاه".
يذكر أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد ميزانية الأعوام 2022-2026، فيما خصص الجزء الأكبر من مصروفات ميزانية العام المقبل إلى قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية لرفع المستوى المعيشي في الدولة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала