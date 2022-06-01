https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصر-ترفع-سعر-الدولار-الجمركي-إلى-1864-جنيه-1062951251.html
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه
قررت وزارة المال في مصر، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T08:39+0000
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وسعر الدولار الجمركي هو سعر الصرف الذي يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، ويُستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.وبحسب موقع "المصري اليوم"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/4-مليارات-دولار-قيمة-صادرات-مصر-السنوية-من-السيارات-1062939405.html
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
مصر ترفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه
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قررت وزارة المال في مصر، رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيه، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء 1 يونيو/حزيران.
وسعر الدولار الجمركي هو سعر الصرف الذي يتم التعامل به مع عمليات استيراد السلع من الخارج، ويُستخدم في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.
وبحسب موقع "المصري اليوم
"، ارتفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها للتعامل خلال مايو/أيار إلى 18.64 جنيه في تعاملات اليوم الأربعاء، وفق تعليمات مرسلة من وزارة المال إلى مصلحة الجمارك.
ولفت الموقع إلى أنه تم بالفعل العمل بالسعر الجديد، وأن الإدارة العامة للمعلومات في الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الجديدة على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وكذلك تم توزيعه على المنافذ والمناطق والموانىء الجمركية لبدء العمل به.