https://arabic.sputniknews.com/20220601/مصر-تعلن-إطلاق-قمر-صناعي-جديد-الأسبوع-المقبل-1062959865.html
مصر تعلن إطلاق قمر صناعي جديد الأسبوع المقبل
مصر تعلن إطلاق قمر صناعي جديد الأسبوع المقبل
أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي "نايل سات 301" الأسبوع المقبل من ولاية فلوريدا الأمريكية. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
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وقال أنيس إن "نايل سات 301" هو أحدث أقمار الشركة ويحل محل "نايل سات 201 " الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028، بحسب بوابة الأهرام المصرية.وأوضح أنيس أنه "تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالى موعداً لإطلاق القمر، بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار والتشغيل في قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية".ولفت أنيس إلى أن "عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، في مقر شركة تاليس بفرنسا؛ ثم تم نقله إلى فلوريدا".وقال المسؤول المصري إنه كان مقررا أن يتم إطلاق القمر بداية العام الجاري لولا ظروف كورونا.وأضاف أن "القمر الجديد سيتوسع فى نطاق تغطيته، بالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى؛ حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية".ولفت إلى أن القمر الجديد لديه قدرة على "تقديم خدمات الإنترنت واسعة النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر".وفيما يخص عمليات التشويش التى تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر قال أحمد أنيس أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه".
https://arabic.sputniknews.com/20210601/مصر-تكشف-عن-تصنيع-قمر-صناعي-محلي-100-1049131682.html
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مصر تعلن إطلاق قمر صناعي جديد الأسبوع المقبل
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أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية أحمد أنيس الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي "نايل سات 301" الأسبوع المقبل من ولاية فلوريدا الأمريكية.
وقال أنيس إن "نايل سات 301" هو أحدث أقمار الشركة ويحل محل "نايل سات 201 " الذي ينتهي عمره الافتراضي عام 2028، بحسب بوابة الأهرام
المصرية.
وأوضح أنيس أنه "تحدد يوم السابع أو الثامن من يونيو الحالى موعداً لإطلاق القمر، بعد انتهاء كافة عمليات الاختبار
والتشغيل في قاعدة الإطلاق "كاب كانفرال" بولاية فلوريدا حيث ستتولى عملية الإطلاق شركة سبيس أكس العالمية".
ولفت أنيس إلى أن "عملية تصنيع القمر استغرقت حوالي عامين ونصف، في مقر شركة تاليس بفرنسا؛ ثم تم نقله إلى فلوريدا".
وقال المسؤول المصري إنه كان مقررا أن يتم إطلاق القمر
بداية العام الجاري لولا ظروف كورونا.
وأشار إلى أن ""نايل سات 301 " عمره الافتراضي 15 عاما ويزن 4.1 طن وسيضم 38 قناة قمرية مقابل 26 قناة قمرية فى القمر الحالي 201".
وأضاف أن "القمر الجديد سيتوسع فى نطاق تغطيته، بالإضافة للمناطق التى يغطيها القمر الحالى؛ حيث سيتم تغطية دول جنوب القارة الإفريقية إضافة إلى دول حوض نهر النيل وذلك لتحقيق تواصل أكبر مع شعوب القارة الإفريقية ويواكب توجهات القيادة السياسية فى تعميق العلاقات المصرية الإفريقية".
ولفت إلى أن القمر الجديد لديه قدرة على "تقديم خدمات الإنترنت واسعة النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر".
وفيما يخص عمليات التشويش التى تتعرض لها الأقمار الصناعية بين الحين والآخر قال أحمد أنيس أن نايل سات 301 تم تصنيعه وفق تكنولوجيا متقدمة تمكنه بمفرده وذاتياً من تحديد أى مصدر للتشويش، كما سيتمكن أيضاً من معالجة عمليات التشويش لتوفير التأمين الكامل للقنوات التلفزيونية العاملة عليه".