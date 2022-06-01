https://arabic.sputniknews.com/20220601/مقتل-4-أشخاص-على-الأقل-في-إطلاق-نار-بمدينة-تولسا-الأمريكية-1062977865.html
مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية
مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية
أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، بأن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في مركز طبي في المدينة. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T23:45+0000
2022-06-01T23:45+0000
2022-06-02T00:48+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل
تولسا
أخبار الشرطة الأمريكية
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موسكو- سبوتنيك. وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار بمدينة تولسا.وأشارت الشرطة إلى أنها تفتش مبنى المركز الطبي لتأمينه، وذلك بعد دخولها المبنى والعثور على عدد من الجرحى، ودعت السكان للابتعاد عن مكان الحادث.
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل, تولسا, أخبار الشرطة الأمريكية
مقتل 4 أشخاص على الأقل في إطلاق نار بمدينة تولسا الأمريكية
23:45 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 00:48 GMT 02.06.2022) تابعنا عبر
أعلنت الشرطة في مدينة تالسا بولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الخميس، بأن هناك معلومات عن سقوط قتلى وجرحى في حادث إطلاق نار في مركز طبي في المدينة.
موسكو- سبوتنيك
. وقالت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن الشرطة في المدينة، أن "أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في إطلاق نار في مدينة تولسا الأمريكية بولاية أوكلاهوما".
وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغا بوجود رجل مسلح بالقرب من مبنى المستشفى، وتطورت الأمور إلى حادث إطلاق النار.
هذا وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بإصابة عدة أشخاص في إطلاق نار
بمدينة تولسا.
وأشارت الشرطة إلى أنها تفتش مبنى المركز الطبي لتأمينه، وذلك بعد دخولها المبنى والعثور على عدد من الجرحى، ودعت السكان للابتعاد عن مكان الحادث.