عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220601/نيوزيلندا-وأمريكا-تتفقان-على-تعزيز-العلاقات-الأمنية-لمواجهة-التوسع-الصيني-1062963780.html
نيوزيلندا وأمريكا تتفقان على تعزيز العلاقات الأمنية لمواجهة "التوسع الصيني"
نيوزيلندا وأمريكا تتفقان على تعزيز العلاقات الأمنية لمواجهة "التوسع الصيني"
تعتزم نيوزيلندا إقامة علاقات عسكرية "أقوى" مع الولايات المتحدة لمواجهة "التهديد الأمني ​​المتزايد الذي تشكله الصين" في المحيط الهادئ. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:34+0000
2022-06-01T13:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062955774_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c3ced77bfe2607986ceec43a7c29d6d6.jpg
واتفقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والرئيس الأمريكي جو بايدن على توثيق التعاون الأمني ​​استجابة "لموقف الصين العدواني المتزايد" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".وسلط البلدان الضوء على "المنافسة الاستراتيجية المتنامية" في المحيط الهادئ بعد أن وقعت الصين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان وشرعت في حملة أوسع لتأسيس اتفاقية على مستوى المنطقة.أثارت هذه الجهود رد فعل أقوى مما كان عليه في الماضي من نيوزيلندا، التي كان رد فعلها أهدأ من أستراليا في مواجهة "سياسات الصين التوسعية"، بحسب الصحيفة.وقالت نيوزلندا وأمريكا في بيان: "تشترك الولايات المتحدة ونيوزيلندا في القلق من أن إنشاء وجود عسكري مستمر في المحيط الهادئ من قبل دولة لا تشاركنا قيمنا أو مصالحنا الأمنية من شأنه أن يغير بشكل أساسي التوازن الاستراتيجي للمنطقة ويثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي".اتُهمت نيوزيلندا في السابق من قبل الغرب بالتمسك بالصين، أكبر شريك تجاري لها، حيث تمثل 20 مليار دولار نيوزيلندي (13 مليار دولار أمريكي) من الصادرات بما في ذلك منتجات الألبان واللحوم والأخشاب، ووضع الاعتبارات الاقتصادية فوق مخاوف حقوق الإنسان.أدى ذلك أيضا إلى إذكاء التوترات بين كانبيرا وويلينغتون بشأن السياسة الخارجية بعد أن منعت نيوزيلندا المحاولات الأسترالية لتوسيع صلاحيات التحالف الاستخباري لمواجهة الصين "العيون الخمس"، الذي يضم أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220601/بكين-ترد-على-بايدن-وأرديرن-في-بيان-شديد-اللهجة-يرفض-تدخلهما-في-الشأن-الصيني-1062956141.html
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1062955774_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_aefa745774c31fd30c076ab8374fcdac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

نيوزيلندا وأمريكا تتفقان على تعزيز العلاقات الأمنية لمواجهة "التوسع الصيني"

13:34 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / POOLالرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / POOL
تابعنا عبرTelegram
تعتزم نيوزيلندا إقامة علاقات عسكرية "أقوى" مع الولايات المتحدة لمواجهة "التهديد الأمني ​​المتزايد الذي تشكله الصين" في المحيط الهادئ.
واتفقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن والرئيس الأمريكي جو بايدن على توثيق التعاون الأمني ​​استجابة "لموقف الصين العدواني المتزايد" في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".
وسلط البلدان الضوء على "المنافسة الاستراتيجية المتنامية" في المحيط الهادئ بعد أن وقعت الصين اتفاقية أمنية مع جزر سليمان وشرعت في حملة أوسع لتأسيس اتفاقية على مستوى المنطقة.
أثارت هذه الجهود رد فعل أقوى مما كان عليه في الماضي من نيوزيلندا، التي كان رد فعلها أهدأ من أستراليا في مواجهة "سياسات الصين التوسعية"، بحسب الصحيفة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
بكين ترد على بايدن وأرديرن في بيان شديد اللهجة يرفض "تدخلهما في الشأن الصيني"
10:42 GMT
وقالت نيوزلندا وأمريكا في بيان: "تشترك الولايات المتحدة ونيوزيلندا في القلق من أن إنشاء وجود عسكري مستمر في المحيط الهادئ من قبل دولة لا تشاركنا قيمنا أو مصالحنا الأمنية من شأنه أن يغير بشكل أساسي التوازن الاستراتيجي للمنطقة ويثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي".
اتُهمت نيوزيلندا في السابق من قبل الغرب بالتمسك بالصين، أكبر شريك تجاري لها، حيث تمثل 20 مليار دولار نيوزيلندي (13 مليار دولار أمريكي) من الصادرات بما في ذلك منتجات الألبان واللحوم والأخشاب، ووضع الاعتبارات الاقتصادية فوق مخاوف حقوق الإنسان.
أدى ذلك أيضا إلى إذكاء التوترات بين كانبيرا وويلينغتون بشأن السياسة الخارجية بعد أن منعت نيوزيلندا المحاولات الأسترالية لتوسيع صلاحيات التحالف الاستخباري لمواجهة الصين "العيون الخمس"، الذي يضم أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيلافروف يلقي كلمة خلال مؤتمر صحفي في الرياض13:50 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала