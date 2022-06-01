https://arabic.sputniknews.com/20220601/وزارة-الاقتصاد-الألمانية-ضمان-أمن-الطاقة-في-ألمانيا-على-الرغم-من-انخفاض-طفيف-لتوصيلات-الغاز-1062955777.html
وزارة الاقتصاد الألمانية: ضمان أمن الطاقة في ألمانيا على الرغم من انخفاض طفيف لتوصيلات الغاز
وزارة الاقتصاد الألمانية: ضمان أمن الطاقة في ألمانيا على الرغم من انخفاض طفيف لتوصيلات الغاز
قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن أمن الطاقة في ألمانيا مضمون على الرغم من الانخفاضات الطفيفة في شحنات الغاز، حيث يتم تعويضها من مصادر أخرى. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:38+0000
2022-06-01T10:38+0000
2022-06-01T10:38+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة غازبروم إنها أوقفت إمدادات الغاز إلى شركة الطاقة الدنماركية العملاقة أورستيد وشل إنرجي يوروب في ألمانيا، حيث فشلت الشركتان في دفع ثمن الغاز بالروبل.وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين: "لا يزال أمن [الطاقة] مضمونًا... هذا صحيح. نحن نراقب الوضع عن كثب. ووفقًا لمعلوماتنا الحالية، يمكن تعويض الكميات الصغيرة التي لا تهدد أمن [الطاقة] من النرويج أو في أي مكان آخر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
وزارة الاقتصاد الألمانية: ضمان أمن الطاقة في ألمانيا على الرغم من انخفاض طفيف لتوصيلات الغاز
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قالت وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، إن أمن الطاقة في ألمانيا مضمون على الرغم من الانخفاضات الطفيفة في شحنات الغاز، حيث يتم تعويضها من مصادر أخرى.
وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة غازبروم إنها أوقفت إمدادات الغاز إلى شركة الطاقة الدنماركية العملاقة أورستيد وشل إنرجي يوروب في ألمانيا، حيث فشلت الشركتان في دفع ثمن الغاز بالروبل.
وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين:
"لا يزال أمن [الطاقة] مضمونًا... هذا صحيح. نحن نراقب الوضع عن كثب. ووفقًا لمعلوماتنا الحالية، يمكن تعويض الكميات الصغيرة التي لا تهدد أمن [الطاقة] من النرويج أو في أي مكان آخر".