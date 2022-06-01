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وزير الخارجية المصري يستقبل المفوض الأوروبي للجوار والتوسع
وزير الخارجية المصري يستقبل المفوض الأوروبي للجوار والتوسع
استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي" في مقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:58+0000
2022-06-01T13:58+0000
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وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن زيارة المفوض الأوروبي للجوار والتوسع إنما تأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ووتيرة التنسيق والاتصالات على مختلف المستويات.وأكد الوزير شكري على تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، معربا عن التطلع لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لإقرار وثيقة أولويات المشاركة عن الأعوام 2021-2027 قريبا، مع أهمية أن تشكل تلك الوثيقة نقله نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين وفقاً لأولوياتهما المشتركة وفي العديد من المجالات ومنها الزراعة والري والصناعة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والرقمنة والتنقل الذكي.وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد أيضا على أهمية استمرار التعاون للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مصر خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لاسيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية وغيرها من المقترحات طويلة الأجل. هذا، وأشار الوزير شكري إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والمسال والكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر تمهيداً لتصدير فوائض الطاقة إلى أوروبا. كما عرض الوزير شكري الاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطرف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لإنجاح المؤتمر.وأشار إلى أن شكري والمفوض الأوروبي تناولا عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ كما لفت المتحدث الرسمي إلى أن شكري والمفوض الأوروبي اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.
https://arabic.sputniknews.com/20220523/وزير-الخارجية-المصري-يستعرض-في-دافوس-رؤية-بلاده-لمؤتمر-المناخ--1062617742.html
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مصر, أخبار مصر الآن

وزير الخارجية المصري يستقبل المفوض الأوروبي للجوار والتوسع

13:58 GMT 01.06.2022
© AP Photo / Michael Sohnوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال التقارب بين مصر وتركيا
وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو خلال التقارب بين مصر وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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استقبل وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفير فارهيلي" في مقر وزارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الوثيقة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة منه، أن زيارة المفوض الأوروبي للجوار والتوسع إنما تأتي في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي ووتيرة التنسيق والاتصالات على مختلف المستويات.
وزير الخارجية المصري، سامح شكري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2022
وزير الخارجية المصري يستعرض في دافوس رؤية بلاده لمؤتمر المناخ
23 مايو, 12:14 GMT
وأكد الوزير شكري على تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يحقق المنفعة المتبادلة لكلا الجانبين، معربا عن التطلع لعقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لإقرار وثيقة أولويات المشاركة عن الأعوام 2021-2027 قريبا، مع أهمية أن تشكل تلك الوثيقة نقله نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين وفقاً لأولوياتهما المشتركة وفي العديد من المجالات ومنها الزراعة والري والصناعة والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر والرقمنة والتنقل الذكي.
وأضاف حافظ، أن الوزير شكري أكد أيضا على أهمية استمرار التعاون للتعامل مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على مصر خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لاسيما من خلال دعم المشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا الزراعية وغيرها من المقترحات طويلة الأجل. هذا، وأشار الوزير شكري إلى أهمية تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي والمسال والكهرباء وإنتاج الهيدروجين الأخضر تمهيداً لتصدير فوائض الطاقة إلى أوروبا. كما عرض الوزير شكري الاستعدادات والجهود الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطرف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وأهمية التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لإنجاح المؤتمر.
وأشار إلى أن شكري والمفوض الأوروبي تناولا عددا من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك؛ كما لفت المتحدث الرسمي إلى أن شكري والمفوض الأوروبي اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.
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