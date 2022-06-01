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وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات
وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات
وصلت، اليوم الأربعاء، أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 6 سنوات. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:13+0000
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استقبل مطار القاهرة، رحلة الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب موقع "اليوم السابع".جاء ذلك في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي شملت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم "A330/A320"، وكانت قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 77 راكبا.يشار إلى أنه تقرر عودة رحلة الخطوط الجوية اليمنية، للعاصمة صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصر-إحباط-محاولة-تهريب-طوابع-مخدرة-عبر-مطار-القاهرة-1057604900.html
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وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات

10:13 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 01.06.2022)
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022
ركاب يمنيون يغادرون مطار الملكة علياء بعد وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان في أول رحلة تجارية منذ نحو 6 سنوات من العاصمة اليمنية صنعاء، 16 مايو/ أيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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وصلت، اليوم الأربعاء، أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 6 سنوات.
استقبل مطار القاهرة، رحلة الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب موقع "اليوم السابع".
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جاء ذلك في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي شملت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.
ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم "A330/A320"، وكانت قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 77 راكبا.
يشار إلى أنه تقرر عودة رحلة الخطوط الجوية اليمنية، للعاصمة صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.
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