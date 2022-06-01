https://arabic.sputniknews.com/20220601/وصول-أول-رحلة-يمنية-إلى-مطار-القاهرة-بعد-توقف-دام-6-سنوات-1062955145.html
وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات
وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات
وصلت، اليوم الأربعاء، أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 6 سنوات. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T10:13+0000
2022-06-01T10:13+0000
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استقبل مطار القاهرة، رحلة الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب موقع "اليوم السابع".جاء ذلك في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي شملت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم "A330/A320"، وكانت قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 77 راكبا.يشار إلى أنه تقرر عودة رحلة الخطوط الجوية اليمنية، للعاصمة صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220201/مصر-إحباط-محاولة-تهريب-طوابع-مخدرة-عبر-مطار-القاهرة-1057604900.html
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وصول أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة بعد توقف دام 6 سنوات
10:13 GMT 01.06.2022 (تم التحديث: 10:14 GMT 01.06.2022) تابعنا عبر
وصلت، اليوم الأربعاء، أول رحلة يمنية إلى مطار القاهرة الدولي، بعد توقف دام 6 سنوات.
استقبل مطار القاهرة، رحلة الخطوط الجوية اليمنية من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بحسب موقع "اليوم السابع".
جاء ذلك في إطار تنفيذ بنود هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، والتي شملت إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء.
ووصلت أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، التي تحمل رقم "A330/A320"، وكانت قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 77 راكبا.
يشار إلى أنه تقرر عودة رحلة الخطوط الجوية اليمنية
، للعاصمة صنعاء، مساء اليوم الأربعاء، على أن تسير الخطوط اليمنية رحلة أسبوعيا كل أربعاء للخط صنعاء / القاهرة / صنعاء.