https://arabic.sputniknews.com/20220601/-اللجنة-العليا-لمتابعة-ملف-سد-النهضة-في-السودان-تعقد-اجتماعها-الأول-بعد-إعادة-تشكيلها-1062962958.html
اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، في السودان، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، بعد إعادة تشكيلها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:23+0000
2022-06-01T13:23+0000
2022-06-01T13:23+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عقد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها، وأمن على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد.وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس كفلي هورو، إن عملية الملء الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، لافتا إلى استحالة إيقافها لأنها "تلقائية".وأضاف هورو في تصريحات لقناة "العربية" أن بلاده لم تتخط اتفاقية المبادئ التي جرى توقيعها عام 2015 بخصوص عمليات الملء، مع مصر والسودان.وشدد المسؤول على أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، وأن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-إثيوبي-يقول-نريد-حلا-سلميا-لأزمة-سد-النهضة-وجنوب-السودان-نقف-معكم-1062881762.html
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي
اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
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عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، في السودان، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، بعد إعادة تشكيلها.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"
، عقد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها، وأمن على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد.
وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس كفلي هورو، إن عملية الملء الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، لافتا إلى استحالة إيقافها لأنها "تلقائية".
وأضاف هورو في تصريحات لقناة "العربية" أن بلاده لم تتخط اتفاقية المبادئ
التي جرى توقيعها عام 2015 بخصوص عمليات الملء، مع مصر والسودان.
وشدد المسؤول على أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، وأن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.