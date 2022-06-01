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اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها
عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، في السودان، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، بعد إعادة تشكيلها. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T13:23+0000
2022-06-01T13:23+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار سد النهضة الإثيوبي
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وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عقد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها، وأمن على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد.وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس كفلي هورو، إن عملية الملء الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، لافتا إلى استحالة إيقافها لأنها "تلقائية".وأضاف هورو في تصريحات لقناة "العربية" أن بلاده لم تتخط اتفاقية المبادئ التي جرى توقيعها عام 2015 بخصوص عمليات الملء، مع مصر والسودان.وشدد المسؤول على أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، وأن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/مسؤول-إثيوبي-يقول-نريد-حلا-سلميا-لأزمة-سد-النهضة-وجنوب-السودان-نقف-معكم-1062881762.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار سد النهضة الإثيوبي

اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة في السودان تعقد اجتماعها الأول بعد إعادة تشكيلها

13:23 GMT 01.06.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMIDالملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا
الملئ الثاني في سد النهضة في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2022
© AFP 2022 / EBRAHIM HAMID
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عقدت اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، في السودان، اجتماعها الأول، اليوم الأربعاء، بعد إعادة تشكيلها.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، عقد الاجتماع الأول للجنة بعد إعادة تشكيلها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة مهام واختصاصات اللجنة ومنهجية عملها، وأمن على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد.
وكان المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي، المهندس كفلي هورو، إن عملية الملء الثالث للسد ستكون في شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، لافتا إلى استحالة إيقافها لأنها "تلقائية".
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وأضاف هورو في تصريحات لقناة "العربية" أن بلاده لم تتخط اتفاقية المبادئ التي جرى توقيعها عام 2015 بخصوص عمليات الملء، مع مصر والسودان.
وشدد المسؤول على أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان، وأن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.
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