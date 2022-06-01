https://arabic.sputniknews.com/20220601/11-مليار-دولار-قيمة-إيرادات-النفط-العراقي-خلال-مايو-الماضي-1062953492.html
11 مليار دولار قيمة إيرادات النفط العراقي خلال مايو الماضي
11 مليار دولار قيمة إيرادات النفط العراقي خلال مايو الماضي
بلغت إيرادات النفط العراقي خلال شهر مايو/ أيار الماضي، أكثر من 11 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة النفط العراقي، اليوم الأربعاء. 01.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-01T09:33+0000
2022-06-01T09:33+0000
2022-06-01T09:33+0000
اقتصاد
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء الاعراقية (واع) عن وزارة النفط بيانا قالت فيه: "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليونا و303 آلاف و20 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.436 مليار دولار".واختتم البيان بقوله إن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(300) ألف برميل في اليوم"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (111,79 ) دولار".وفي وقت سابق، أكد رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أمس الثلاثاء، على أهمية الإسراع في تنفيذ عمليات تطوير الرقع الاستكشافية البحرية والبرية.وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط العرقية، أشار إسماعيل إلى أهمية الإسراع في عمليات الاستكشاف وإجراء المسوحات الزلزالية للرقعة البحرية في الخليج بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة للعمل البحري مع الجهات المعنية، جاء ذلك خلال رعايته وحضوره ورشة العمل الخاصة بدراسة خطط تطوير الرقعة البحرية التي نظمتها شركة الاستكشافات النفطية بالتعاون مع شركة سينوك الصينية .
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اقتصاد, العالم العربي
11 مليار دولار قيمة إيرادات النفط العراقي خلال مايو الماضي
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بلغت إيرادات النفط العراقي خلال شهر مايو/ أيار الماضي، أكثر من 11 مليار دولار، حسبما أعلنت وزارة النفط العراقي، اليوم الأربعاء.
ونقلت وكالة الأنباء الاعراقية (واع)
عن وزارة النفط بيانا قالت فيه: "بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليونا و303 آلاف و20 برميلاً، بإيرادات بلغت 11.436 مليار دولار".
وأضاف بيان الوزارة أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مايو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(946) الفا و(914) برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و( 2) الفا و(133 ) برميلا".
واختتم البيان بقوله إن "معدل الكميات اليومية بلغت (3) ملايين و(300) ألف برميل في اليوم"، مبينا أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من (111,79 ) دولار".
وفي وقت سابق، أكد رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، إحسان عبد الجبار إسماعيل، أمس الثلاثاء، على أهمية الإسراع في تنفيذ عمليات تطوير الرقع الاستكشافية البحرية والبرية.
وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط العرقية
، أشار إسماعيل إلى أهمية الإسراع في عمليات الاستكشاف وإجراء المسوحات الزلزالية للرقعة البحرية في الخليج بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة للعمل البحري مع الجهات المعنية، جاء ذلك خلال رعايته وحضوره ورشة العمل الخاصة بدراسة خطط تطوير الرقعة البحرية التي نظمتها شركة الاستكشافات النفطية بالتعاون مع شركة سينوك الصينية .