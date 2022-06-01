https://arabic.sputniknews.com/20220601/180-يهوديا-من-إثيوبيا-يصلون-إلى-مطار-بن-غوريون-الإسرائيلي-فيديو-1062973717.html

180 يهوديا من إثيوبيا يصلون إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي... فيديو

180 يهوديا من إثيوبيا يصلون إلى مطار بن غوريون الإسرائيلي... فيديو

وصل 180 مهاجرا من إثيوبيا إلى إسرائيل، اليوم الأربعاء، في إطار استئناف عملية "تسور إسرائيل" وفي المطار أقيمت مراسم استقبال للمهاجرين بحضور وزيرة الهجرة... 01.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-01T18:21+0000

2022-06-01T18:21+0000

2022-06-01T18:21+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار إثيوبيا

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جاء ذلك وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية، بينها موقع "واللا" الذي أشار إلى أن وزارة المالية والاستيعاب الإسرائيلية وافقت اليوم أيضا على تخصيص موارد إضافية لغرض جلب نحو 2000 مهاجر إثيوبي آخر.وأضاف: "سيصل نحو 3000 مهاجر يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل بعد قرار المحكمة العليا باستئناف عملية "تسور إسرائيل".وقالت الوزيرة الإسرائيلية من أصل إثيوبي تامانو شتا، إن بعض المهاجرين ينتظرون منذ نحو عقدين للوصول إلى البلاد والبعض الآخر يعاني من الفقر، مضيفة: "يتعلق الأمر بإنقاذ الأرواح".وأضافت لدى استقبالها المهاجرين الجدد: "ليس سرا أن هناك حاجة إلى صراع عنيد لمواصلة عملية تسور إسرائيل لجلب يهود إثيوبيا".وتابعت: "أي شخص لا يلتقي بالعائلات ويتحدث إلى الأمهات المتواجدات هناك لن يفهم حجم الحدث. لكن الحدث كبير ومهم ومن واجبي داخل الحكومة الإسرائيلية أن أفعل كل شيء لجلب الجالية اليهودية في غوندار وأديس أبابا".ومطلع فبراير/شباط الماضي، جمدت المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، السماح بهجرة الإثيوبيين العالقين في مخيمات انتظار قرب أديس أبابا، قبل أن تعود وتسمح بتنفيذ القرار.ووقتها جاء قرار المحكمة بعد التماس توجه به "المركز الإسرائيلي لسياسات الهجرة"، الذي تأسس عام 2021، بهدف تعزيز سياسة الهجرة الرسمية إلى إسرائيل، في أعقاب ظاهرة التسلل من إفريقيا.وكان قرار الحكومة الإسرائيلية قد نص على أنه في غضون عامين، سوف يتم جلب 3000 مهاجر من أديس أبابا وجوندار ممن لهم أقارب في إسرائيل، في إطار استمرار عملية الهجرة "تسورا إسرائيل".وعلى مدى سنوات طويلة استقدمت إسرائيل الآلاف من يهود الفلاشا الإثيوبيين الذين بلغ عددهم حتى نهاية عام 2017 حوالي 148 ألفا، من بينهم 87 ألفا ولدوا في إثيوبيا و61 ألفا في إسرائيل، بحسب أرقام رسمية.

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