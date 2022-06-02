https://arabic.sputniknews.com/20220602/أحزاب-تونسية-تطلق-الحملة-الوطنية-لإسقاط-الاستفتاء-1062989962.html
أحزاب تونسية تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"
أحزاب تونسية تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"
أعلنت مجموعة أحزاب تونسية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة وطنية تحت مسمى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:17+0000
2022-06-02T11:17+0000
2022-06-02T11:17+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وحسب مؤتمر صحفي حضرته "سبوتنيك"، فقد أعلنت مجموعة من الأحزاب التقدمية في تونس وهي حزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، وحزب القطب عن إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.من جهته اعتبر أمين عام حزب العمال حمة الهمامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن مقاطعة الاستفتاء أصبحت مهمة وطنية داعيا إلى عدم المشاركة فيه.وشدد الهمامي على رفضهم لخيارات أحادية من الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه غير مؤهل لتقرير مصير تونس. كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت القادم أمام هيئة الانتخابات، تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير".وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى للتصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/تونس-إلى-أين؟-1062987527.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار تونس اليوم
أحزاب تونسية تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"
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أعلنت مجموعة أحزاب تونسية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة وطنية تحت مسمى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء".
وحسب مؤتمر صحفي حضرته "سبوتنيك"، فقد أعلنت مجموعة من الأحزاب التقدمية في تونس وهي حزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، وحزب القطب عن إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.
من جهته اعتبر أمين عام حزب العمال حمة الهمامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن مقاطعة الاستفتاء أصبحت مهمة وطنية داعيا إلى عدم المشاركة فيه.
وشدد الهمامي على رفضهم لخيارات أحادية من الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه غير مؤهل لتقرير مصير تونس. كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت القادم أمام هيئة الانتخابات، تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى للتصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.