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https://arabic.sputniknews.com/20220602/أحزاب-تونسية-تطلق-الحملة-الوطنية-لإسقاط-الاستفتاء-1062989962.html
أحزاب تونسية تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"
أحزاب تونسية تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"
أعلنت مجموعة أحزاب تونسية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة وطنية تحت مسمى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء". 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T11:17+0000
2022-06-02T11:17+0000
العالم العربي
أخبار تونس اليوم
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وحسب مؤتمر صحفي حضرته "سبوتنيك"، فقد أعلنت مجموعة من الأحزاب التقدمية في تونس وهي حزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، وحزب القطب عن إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.من جهته اعتبر أمين عام حزب العمال حمة الهمامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن مقاطعة الاستفتاء أصبحت مهمة وطنية داعيا إلى عدم المشاركة فيه.وشدد الهمامي على رفضهم لخيارات أحادية من الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه غير مؤهل لتقرير مصير تونس. كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت القادم أمام هيئة الانتخابات، تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير".وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى للتصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/تونس-إلى-أين؟-1062987527.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم

أحزاب تونسية تطلق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"

11:17 GMT 02.06.2022
© Photo / Mariam Gaderaمظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022
مظاهرات حزبية تطالب بالعودة إلى مسار الديمقراطية، تونس، 15 مايو/ آيار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Photo / Mariam Gadera
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أعلنت مجموعة أحزاب تونسية، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة وطنية تحت مسمى "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء".
وحسب مؤتمر صحفي حضرته "سبوتنيك"، فقد أعلنت مجموعة من الأحزاب التقدمية في تونس وهي حزب التيار الديمقراطي، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات، والحزب الجمهوري، وحزب العمال، وحزب القطب عن إطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.
من جهته اعتبر أمين عام حزب العمال حمة الهمامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن مقاطعة الاستفتاء أصبحت مهمة وطنية داعيا إلى عدم المشاركة فيه.
تونس... إلى أين؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
تونس... إلى أين؟
10:24 GMT
وشدد الهمامي على رفضهم لخيارات أحادية من الرئيس قيس سعيد، معتبرا أنه غير مؤهل لتقرير مصير تونس. كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاحية يوم السبت القادم أمام هيئة الانتخابات، تحت شعار "هيئة الرئيس هيئة التزوير".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر، في أواخر مايو/ أيار، مرسوما، وتم نشره في الجريدة الرسمية، دعا التونسيين من خلاله إلى للتصويت في استفتاء على دستور جديد، صباح الـ25 من يوليو/ تموز المقبل.
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