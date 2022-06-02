https://arabic.sputniknews.com/20220602/أسطول-السفن-والغواصات-الإسرائيلية-ينهي-مناورات-عسكرية-ضخمة-في-البحر-الأحمر-1062992563.html
أسطول السفن والغواصات الإسرائيلية ينهي مناورات عسكرية ضخمة في البحر الأحمر
أسطول السفن والغواصات الإسرائيلية ينهي مناورات عسكرية ضخمة في البحر الأحمر
أنهى أسطول السفن الحربية والغواصات التابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، مناورات عسكرية في البحر الأحمر، امتدت لعدة أيام حاكت سيناريوهات مختلفة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:08+0000
2022-06-02T12:08+0000
2022-06-02T12:08+0000
العالم
اسرائيل
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القدس – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "غواصة سلاح البحرية (تكوما) من طراز (دولفين) رست صباح اليوم الخميس، في القاعدة البحرية في إيلات، بعد استكمال رحلتها في البحر الأحمر".وأضاف أدرعي في بيانه أنه "في إطار مناورة (عربات النار) العسكرية رافقت سفينتا صواريخ من طراز (ساعار 5) وأخرى من طراز (ساعار 4.5) الغواصة في البحر الأحمر بعد أن نفذت مهمات عسكرية لضمان التفوق البحري، مع الحفاظ على حرية الملاحة والعمل البحري في منطقة البحر الأحمر وتوسيع نطاق نشاطات سلاح البحرية الإسرائيلي".من جانبه قال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال دافيد سلامة: "عادت صباح اليوم قوة من أسطول سفن الصواريخ والغواصات إلى إسرائيل بعدما نفذت تدريبًا معقدًا ومتواصلًا في البحر الأحمر؛ الحديث عن تدريب طويل الأمد حاكى سيناريوهات متنوعة وفي مقدمتها تحقيق التفوق البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ سيواصل سلاح البحرية تعزيز قدراته العملياتية وتوسيع نطاق نشاطه".
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الإسرائيلي-سماع-دوي-إطلاق-صواريخ-وقذائف-شمالي-البلاد-1062987846.html
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العالم, اسرائيل
أسطول السفن والغواصات الإسرائيلية ينهي مناورات عسكرية ضخمة في البحر الأحمر
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أنهى أسطول السفن الحربية والغواصات التابع لسلاح البحرية الإسرائيلية، مناورات عسكرية في البحر الأحمر، امتدت لعدة أيام حاكت سيناريوهات مختلفة.
القدس – سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "غواصة سلاح البحرية (تكوما) من طراز (دولفين) رست صباح اليوم الخميس، في القاعدة البحرية في إيلات، بعد استكمال رحلتها في البحر الأحمر".
وأضاف أدرعي في بيانه أنه "في إطار مناورة (عربات النار) العسكرية رافقت سفينتا صواريخ من طراز (ساعار 5) وأخرى من طراز (ساعار 4.5) الغواصة في البحر الأحمر بعد أن نفذت مهمات عسكرية لضمان التفوق البحري، مع الحفاظ على حرية الملاحة والعمل البحري في منطقة البحر الأحمر وتوسيع نطاق نشاطات سلاح البحرية الإسرائيلي".
من جانبه قال قائد سلاح البحرية الميجر جنرال دافيد سلامة: "عادت صباح اليوم قوة من أسطول سفن الصواريخ والغواصات إلى إسرائيل بعدما نفذت تدريبًا معقدًا ومتواصلًا في البحر الأحمر؛ الحديث عن تدريب طويل الأمد حاكى سيناريوهات متنوعة وفي مقدمتها تحقيق التفوق البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر؛ سيواصل سلاح البحرية تعزيز قدراته العملياتية وتوسيع نطاق نشاطه".