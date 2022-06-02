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أمريكا تلغي 6 مليارات دولار من ديون الطلبة "المخدوعين"
أمريكا تلغي 6 مليارات دولار من ديون الطلبة "المخدوعين"
قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس، إن وزارة التعليم ألغت 6 مليارات دولار من القروض الفيدرالية للطلاب، الذين تعرضوا للخداع من قبل شركة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T19:52+0000
2022-06-02T19:52+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت هاريس خلال مؤتمر صحفي: "أنا سعيدة بأن أعلن مع القادة على المسرح أن وزارة التعليم ستلغي جميع القروض الطلابية الفيدرالية المتبقية لطلاب كورينثيان السابقين".وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي: "هذا سيفيد أكثر من نصف مليون شخص لا يزال لديهم قروض، وسيضيف ما يقرب من 6 مليارات دولار لتخفيف ديون الطلاب السابقين".ستفيد الخطوة التي اتخذتها إدارة بايدن نحو 560 ألف طالب، وفقا لوزارة التعليم. تخضع شركة "كورينثيان" لتحقيقات متعددة بشأن مزاعم بأن الشركة استغلت الطلاب.قالت وزارة التعليم في بيان إن "كورينثيان" انخرطت في تحريفات واسعة النطاق وواسعة الانتشار لآفاق توظيف الطلاب، وزودت الطلاب بأفكار كاذبة حول الديون، وزورت بيانات معدلات التوظيف في الوظائف العامة.تقدمت الشركة، التي أدارت كليات هيلد كوليدج وإيفرست وويوتك، وقدمت درجات علمية في الرعاية الصحية والحرف، بطلب الإفلاس في مايو/ أيار 2015، بعد 20 عاما من تأسيسها. في ذروة نشاطها عام 2010، انضم أكثر من 110 آلاف طالب عبر "كورينثيان" إلى نحو 100 حرم جامعي.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا تلغي 6 مليارات دولار من ديون الطلبة "المخدوعين"

19:52 GMT 02.06.2022
© flickr.com / Rogerجامعة هارفارد
جامعة هارفارد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© flickr.com / Roger
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قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الخميس، إن وزارة التعليم ألغت 6 مليارات دولار من القروض الفيدرالية للطلاب، الذين تعرضوا للخداع من قبل شركة "كورينثيان" الجامعية الربحية.
واشنطن - سبوتنيك. وذكرت هاريس خلال مؤتمر صحفي: "أنا سعيدة بأن أعلن مع القادة على المسرح أن وزارة التعليم ستلغي جميع القروض الطلابية الفيدرالية المتبقية لطلاب كورينثيان السابقين".
وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي: "هذا سيفيد أكثر من نصف مليون شخص لا يزال لديهم قروض، وسيضيف ما يقرب من 6 مليارات دولار لتخفيف ديون الطلاب السابقين".
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ستفيد الخطوة التي اتخذتها إدارة بايدن نحو 560 ألف طالب، وفقا لوزارة التعليم. تخضع شركة "كورينثيان" لتحقيقات متعددة بشأن مزاعم بأن الشركة استغلت الطلاب.
قالت وزارة التعليم في بيان إن "كورينثيان" انخرطت في تحريفات واسعة النطاق وواسعة الانتشار لآفاق توظيف الطلاب، وزودت الطلاب بأفكار كاذبة حول الديون، وزورت بيانات معدلات التوظيف في الوظائف العامة.
تقدمت الشركة، التي أدارت كليات هيلد كوليدج وإيفرست وويوتك، وقدمت درجات علمية في الرعاية الصحية والحرف، بطلب الإفلاس في مايو/ أيار 2015، بعد 20 عاما من تأسيسها. في ذروة نشاطها عام 2010، انضم أكثر من 110 آلاف طالب عبر "كورينثيان" إلى نحو 100 حرم جامعي.
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