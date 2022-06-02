https://arabic.sputniknews.com/20220602/إسرائيل-تكشف-واقعة-خطيرة-على-الحدود-السورية-1063004863.html

إسرائيل تكشف واقعة "خطيرة" على الحدود السورية

إسرائيل تكشف واقعة "خطيرة" على الحدود السورية

كشف الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن واقعة خطيرة وغير اعتيادية على الحدود السورية الإسرائيلية. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T16:02+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه في واقعة غير اعتيادية وخطيرة، اخترق شخص سوري الحدود السورية الإسرائيلية، عن عمد، في منطقة جبل الشيخ، واعتقلته قوات الجيش، على الفور.وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش اعتقل في كمين منظم مشتبها فيه اجتاز بشكل مقصود خط الحدود من داخل الأراضي السورية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ.وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قام بتحويل المشتبه فيه لقوات الأمن للتحقيق، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بخرق سيادة بلاده.وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن اتخاذها قرارا هو الأول من نوعه بشأن هضبة الجولان السورية المحتلة.ونشرت إيليت شاكيد، وزيرة الداخلية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أكدت من خلالها تحمسها لتوقيع قرار جديد يقضي بتشكيل لجنة تخطيط خاصة لمرتفعات الجولان السورية.وذكرت شاكيد في شريط فيديو أرفقته بالتغريدة بأنه بعد مرور 55 عاما على سيطرة الجيش الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، فقد حان الوقت لتسريع إجراءات التخطيط وتسوية مرتفعات الجولان.وأعربت الوزيرة الإسرائيلية عن شكرها لوزير الإسكان والبناء زئيف إلكين، ومعه رئيس لجنة التخطيط الجديدة في مرتفعات الجولان، يارون داجان.

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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, الجولان, العالم العربي