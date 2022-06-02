https://arabic.sputniknews.com/20220602/إصابة-وزير-الصحة-اللبناني-بفيروس-كورونا-1063008383.html
إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا
إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T17:38+0000
2022-06-02T17:38+0000
2022-06-02T17:38+0000
لبنان
أخبار لبنان
فيروس كورونا
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وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.وأوضح البيان أن الوزير يعاني من أعراض خفيفة، وسيلتزم الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف.وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, فيروس كورونا
إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة.
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا
عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.
وأوضح البيان أن الوزير يعاني من أعراض خفيفة، وسيلتزم الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.
وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية
التي عقدت في جنيف.
وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان
بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.