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إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا
إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T17:38+0000
2022-06-02T17:38+0000
لبنان
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فيروس كورونا
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وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.وأوضح البيان أن الوزير يعاني من أعراض خفيفة، وسيلتزم الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف.وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.
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لبنان, أخبار لبنان, فيروس كورونا

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

17:38 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Abedal kaderوزير الصحة اللبناني: الإصابات قفزت 50% في يوم واحد ووزير الداخلية الاجراءات ستكون صارمة
وزير الصحة اللبناني: الإصابات قفزت 50% في يوم واحد ووزير الداخلية الاجراءات ستكون صارمة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Abedal kader
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال بفيروس كورونا بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة.
وأكد المكتب الإعلامي للوزارة في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن نتيجة الفحص الذي أجراه الوزير إثر ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بعد عودته من رحلته الخارجية الأخيرة، أتت إيجابية.
وأوضح البيان أن الوزير يعاني من أعراض خفيفة، وسيلتزم الحجر المنزلي مع الاعتذار عن اجتماعاته ومواعيده المحددة مسبقا.
وكان الأبيض قد شارك قبل أيام في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف.
وتراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا في لبنان بشكل كبير، حيث سجلت أعداد الإصابات اليوم 133 حالة وحالتي وفاة، بعد أن وصلت الإصابات إلى 10 آلاف حالة يوميا قبل عدة أشهر.
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