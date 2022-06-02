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https://arabic.sputniknews.com/20220602/إعلام-ضغوط-غربية-على-السويد-وفنلندا-لإرضاء-مخاوف-تركيا-1062981349.html
إعلام: ضغوط غربية على السويد وفنلندا لإرضاء مخاوف تركيا
إعلام: ضغوط غربية على السويد وفنلندا لإرضاء مخاوف تركيا
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن ضغوط غربية متواصلة على السويد وفنلندا من أجل إرضاء أنقرة بشأن عضويتهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T07:38+0000
2022-06-02T07:38+0000
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وذكرت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تضغطان وراء الكواليس من أجل السويد وفنلندا لإرضاء مخاوف أنقرة بشأن عضويتهما في الناتو".وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بالضغط على السويد وفنلندا لإرضاء حساسية تركيا من أجل إقناعها وموافقتها على ضمهما إلى حلف الناتو.وأشارت الصحيفة نقلا عن نواب أتراك حضروا الاجتماعات، أن العديد من البرلمانيين الأجانب يفكرون في ذلك خصوصا أن مخاوف تركيا مبررة.وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
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العالم

إعلام: ضغوط غربية على السويد وفنلندا لإرضاء مخاوف تركيا

07:38 GMT 02.06.2022
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، عن ضغوط غربية متواصلة على السويد وفنلندا من أجل إرضاء أنقرة بشأن عضويتهما في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت صحيفة "حريت" التركية، اليوم الخميس، أن "الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تضغطان وراء الكواليس من أجل السويد وفنلندا لإرضاء مخاوف أنقرة بشأن عضويتهما في الناتو".
وبحسب الصحيفة، تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بالضغط على السويد وفنلندا لإرضاء حساسية تركيا من أجل إقناعها وموافقتها على ضمهما إلى حلف الناتو.
وأشارت الصحيفة نقلا عن نواب أتراك حضروا الاجتماعات، أن العديد من البرلمانيين الأجانب يفكرون في ذلك خصوصا أن مخاوف تركيا مبررة.
وكانت فنلندا والسويد قد قدمتا قبل أيام طلبا للحصول على عضوية الناتو إلى أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ.
وأعلنت تركيا لاحقا أنه لا يمكنها أن تقول "نعم" لانضمام هذين البلدين إلى الناتو بسبب موقفهما من القضية الكردية.
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