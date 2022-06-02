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https://arabic.sputniknews.com/20220602/إنستغرام-يطلق-خاصية-جديدة-للبحث-عن-الأطفال-المفقودين--1062987349.html
إنستغرام يطلق خاصية جديدة للبحث عن الأطفال المفقودين
إنستغرام يطلق خاصية جديدة للبحث عن الأطفال المفقودين
أعلن تطبيق إنستغرام، أمس الأربعاء، عن إطلاق خاصية جديدة تتيح البحث عن الأطفال المفقودين في منطقتهم. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T10:09+0000
2022-06-02T10:09+0000
العالم
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وذكر موقع "إنستغرام" في بيان أن الخاصية الجديدة تسمى ”Amber Alert“ وتقدم تنبيهات للمستخدمين لمشاهدة ومشاركة إشعارات عن الأطفال المفقودين في منطقتهم.وأطلق الموقع خاصيته الجديدة بشكل تجريبي على أن تكون متاحة بشكل كامل في 25 دولة حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.يشار إلى أن الخاصية ذاتها متوفرة على موقع فيسبوك منذ عام 2015، والتي حققت نجاحا ملحوظا في مساعدة السلطات الأمنية في العثور على الأطفال المفقودين.تطلب الخاصية الجديدة من المستخدم تفعيلها على حسابه، ليتم تحديد نطاق بحث ثم يظهر التنبيه متضمنا معلومات حول الطفل المفقود، منها صورته ومواصفاته وموقع اختفائه، إلى جانب المعلومات المتاحة المعروفة في ذلك الوقت.يمكن للمستخدمين الآخرين مشاركة تلك المعلومات مع أصدقائهم على المنصة مباشرة للمساعدة، ما يسهم في نشر الخبر بشكل أكبر وأسرع.وتستخدم إنستغرام المعلومات المتاحة عن الطفل لتحديد المدينة والمنطقة التي توجه التنبيهات لها، عن طريق الاستفادة من بيانات المدينة أو المنطقة المذكورة في الحساب أو العنوان التعريفي للجهاز المستخدم(IP).وتعتزم الشركة تفعيل الخدمة في الدول التالية: الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والإكوادور واليونان وغواتيمالا وأيرلندا وجامايكا وكوريا وليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا ومالطا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة والإمارات والولايات المتحدة.يذكر أن إنستغرام طورت الميزة الجديدة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات مثل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، ومكتب المدعي العام في المكسيك والشرطة الفيدرالية الأسترالية وغيرها.
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إنستغرام يطلق خاصية جديدة للبحث عن الأطفال المفقودين

10:09 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova / الذهاب إلى بنك الصورإنستغرام
إنستغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Natalia Seliverstova
/
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أعلن تطبيق إنستغرام، أمس الأربعاء، عن إطلاق خاصية جديدة تتيح البحث عن الأطفال المفقودين في منطقتهم.
وذكر موقع "إنستغرام" في بيان أن الخاصية الجديدة تسمى ”Amber Alert“ وتقدم تنبيهات للمستخدمين لمشاهدة ومشاركة إشعارات عن الأطفال المفقودين في منطقتهم.
وأطلق الموقع خاصيته الجديدة بشكل تجريبي على أن تكون متاحة بشكل كامل في 25 دولة حول العالم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يشار إلى أن الخاصية ذاتها متوفرة على موقع فيسبوك منذ عام 2015، والتي حققت نجاحا ملحوظا في مساعدة السلطات الأمنية في العثور على الأطفال المفقودين.
تطلب الخاصية الجديدة من المستخدم تفعيلها على حسابه، ليتم تحديد نطاق بحث ثم يظهر التنبيه متضمنا معلومات حول الطفل المفقود، منها صورته ومواصفاته وموقع اختفائه، إلى جانب المعلومات المتاحة المعروفة في ذلك الوقت.
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يمكن للمستخدمين الآخرين مشاركة تلك المعلومات مع أصدقائهم على المنصة مباشرة للمساعدة، ما يسهم في نشر الخبر بشكل أكبر وأسرع.
وتستخدم إنستغرام المعلومات المتاحة عن الطفل لتحديد المدينة والمنطقة التي توجه التنبيهات لها، عن طريق الاستفادة من بيانات المدينة أو المنطقة المذكورة في الحساب أو العنوان التعريفي للجهاز المستخدم(IP).
وتعتزم الشركة تفعيل الخدمة في الدول التالية: الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا وبلغاريا وكندا والإكوادور واليونان وغواتيمالا وأيرلندا وجامايكا وكوريا وليتوانيا ولوكسمبورغ وماليزيا ومالطا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا ورومانيا وجنوب إفريقيا وتايوان وأوكرانيا والمملكة المتحدة والإمارات والولايات المتحدة.
يذكر أن إنستغرام طورت الميزة الجديدة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات مثل المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين في الولايات المتحدة، والمركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، ومكتب المدعي العام في المكسيك والشرطة الفيدرالية الأسترالية وغيرها.
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