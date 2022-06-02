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https://arabic.sputniknews.com/20220602/احتفالاً-بيوم-الطفل-الباليه-الروسي-يزين-مسرح-الحمراء-بدمشق-1062992825.html
احتفالا بيوم الطفل... الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق
احتفالا بيوم الطفل... الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق
على أنغام مزيج من أشهر أغاني التراث الروسي، تقافزت راقصات الباليه كالفراشات الملونة على مسرح الحمراء وسط صخب وتصفيق الحضور في العاصمة السورية دمشق. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T12:15+0000
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وما بين الرقص والغناء، أبهر طلاب المركز الثقافي الروسي الجمهور بأدائهم المميز على هامش الحفل الذي أقامه المركز وقدمه خريجو دوراته بمناسبة يوم الطفل العالمي.وأوضح مدير المركز الثقافي الروسي، نيكولاي سيخوف، أن "الحفل الذي يقيمه المركز اليوم جاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في سوريا، وهو تقليد سنوي للاحتفال بنهاية السنة لكل النشاطات المقامة في المركز".وقدم خريجو دورات المركز من الأطفال رقصات الباليه والرقص الحديث ورقصات شعبية روسية وبيلاروسية وأوكرانية وفنلندية ورقصات السالسا إضافة إلى لوحات الفن التشكيلي.سعاد خربوطلي، والدة أحد الأطفال المشاركين في الحفل، تحدثت لـ "سبوتنيك" عن أن المركز الثقافي الروسي قدم رسالة جميلة عن الدعم المجتمعي لسوريا أمام المجتمع الدولي بأكمله، وتابعت: القصص التراثية الروسية أيضاً كانت حاضرة في الحفل الذي تردد فيه صدى أشهر الأغنيات الروسية "كالينكا" وغيرها الكثير من الثقافات المختلفة في الحفل.الحفل الفني ليس آخر نشاطات المركز الثقافي الروسي في دمشق، حيث يحرص المركز على نشر الثقافة الروسية وفنونها الجميلة في المجتمع السوري لتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

احتفالا بيوم الطفل... الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق

12:15 GMT 02.06.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 02.06.2022)
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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على أنغام مزيج من أشهر أغاني التراث الروسي، تقافزت راقصات الباليه كالفراشات الملونة على مسرح الحمراء وسط صخب وتصفيق الحضور في العاصمة السورية دمشق.
وما بين الرقص والغناء، أبهر طلاب المركز الثقافي الروسي الجمهور بأدائهم المميز على هامش الحفل الذي أقامه المركز وقدمه خريجو دوراته بمناسبة يوم الطفل العالمي.
وأوضح مدير المركز الثقافي الروسي، نيكولاي سيخوف، أن "الحفل الذي يقيمه المركز اليوم جاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في سوريا، وهو تقليد سنوي للاحتفال بنهاية السنة لكل النشاطات المقامة في المركز".
وأشار سيخوف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن هذا الحفل شهد حضور أطفال سوريين وعائلاتهم، وأطفال من الجاليات الروسية والأوكرانية والبيلاروسية، وذلك في إطار الدعم المجتمعي وجذب هؤلاء الأطفال للفنون الجميلة.
وقدم خريجو دورات المركز من الأطفال رقصات الباليه والرقص الحديث ورقصات شعبية روسية وبيلاروسية وأوكرانية وفنلندية ورقصات السالسا إضافة إلى لوحات الفن التشكيلي.
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
1/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
2/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
3/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
4/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
5/5
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
سعاد خربوطلي، والدة أحد الأطفال المشاركين في الحفل، تحدثت لـ "سبوتنيك" عن أن المركز الثقافي الروسي قدم رسالة جميلة عن الدعم المجتمعي لسوريا أمام المجتمع الدولي بأكمله، وتابعت:
يقوم المركز الثقافي الروسي بدعم الأطفال في جميع المناسبات ويقيم دورات تدريبية فنية ومميزة، وأنا أقدم جزيل الشكر للمركز بشكل خاص ولروسيا بشكل عام.
القصص التراثية الروسية أيضاً كانت حاضرة في الحفل الذي تردد فيه صدى أشهر الأغنيات الروسية "كالينكا" وغيرها الكثير من الثقافات المختلفة في الحفل.
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourالباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
1/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
2/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
3/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
4/4
© Sputnik . Mohammad Damour
الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق بمناسبة يوم الطفل، سوريا
الحفل الفني ليس آخر نشاطات المركز الثقافي الروسي في دمشق، حيث يحرص المركز على نشر الثقافة الروسية وفنونها الجميلة في المجتمع السوري لتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين.
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