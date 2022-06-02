https://arabic.sputniknews.com/20220602/احتفالاً-بيوم-الطفل-الباليه-الروسي-يزين-مسرح-الحمراء-بدمشق-1062992825.html

احتفالا بيوم الطفل... الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق

احتفالا بيوم الطفل... الباليه الروسي يزين مسرح الحمراء في دمشق

على أنغام مزيج من أشهر أغاني التراث الروسي، تقافزت راقصات الباليه كالفراشات الملونة على مسرح الحمراء وسط صخب وتصفيق الحضور في العاصمة السورية دمشق. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

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وما بين الرقص والغناء، أبهر طلاب المركز الثقافي الروسي الجمهور بأدائهم المميز على هامش الحفل الذي أقامه المركز وقدمه خريجو دوراته بمناسبة يوم الطفل العالمي.وأوضح مدير المركز الثقافي الروسي، نيكولاي سيخوف، أن "الحفل الذي يقيمه المركز اليوم جاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في سوريا، وهو تقليد سنوي للاحتفال بنهاية السنة لكل النشاطات المقامة في المركز".وقدم خريجو دورات المركز من الأطفال رقصات الباليه والرقص الحديث ورقصات شعبية روسية وبيلاروسية وأوكرانية وفنلندية ورقصات السالسا إضافة إلى لوحات الفن التشكيلي.سعاد خربوطلي، والدة أحد الأطفال المشاركين في الحفل، تحدثت لـ "سبوتنيك" عن أن المركز الثقافي الروسي قدم رسالة جميلة عن الدعم المجتمعي لسوريا أمام المجتمع الدولي بأكمله، وتابعت: القصص التراثية الروسية أيضاً كانت حاضرة في الحفل الذي تردد فيه صدى أشهر الأغنيات الروسية "كالينكا" وغيرها الكثير من الثقافات المختلفة في الحفل.الحفل الفني ليس آخر نشاطات المركز الثقافي الروسي في دمشق، حيث يحرص المركز على نشر الثقافة الروسية وفنونها الجميلة في المجتمع السوري لتوطيد علاقات الصداقة بين البلدين.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك