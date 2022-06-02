عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الأمم-المتحدة-تحذر-من-كارثة-مروعة-في-الصومال-الجفاف-يهدد-حياة-أكثر-من-7-ملايين-شخص-1062986198.html
الأمم المتحدة تحذر من "كارثة مروعة" في الصومال... الجفاف يهدد حياة أكثر من 7 ملايين شخص
الأمم المتحدة تحذر من "كارثة مروعة" في الصومال... الجفاف يهدد حياة أكثر من 7 ملايين شخص
حذرت الأمم المتحدة من توقعات مدمرة في الصومال نتيجة لاستمرار الجفاف في البلاد وتصاعد مخاطر المجاعة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:33+0000
2022-06-02T09:33+0000
العالم العربي
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062614116_0:102:3072:1830_1920x0_80_0_0_84af621691467dc32629f2c7651789d5.jpg
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، آدم عبد المولى، في تصريحات نقلها موقع الأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، إن "الوضع مروع وكئيب للغاية، وسوف يتأثر 7.1 مليون شخص بحالة الجفاف قبل نهاية العام الحالي".وأوضح عبد المولى، الذي يشغل أيضا منصب نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال والمنسق المقيم للأمم المتحدة، أن حوالي 1.4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حاد ـ بحسب موقع الأمم المتحدة.ونقل الموقع عن تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإنه "اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، تأثر حوالي 6.1 مليون صومالي بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف".وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى منتصف يوليو/ أيار من هذا العام، تم تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غرب الصومال.ولفت إلى أنه كانت هناك عواصف محلية وفيضانات مفاجئة في بعض المناطق، "لكن كمية الأمطار كانت أقل من المتوسط، وغير كافية للتخفيف من ظروف الجفاف الحالية".ويعد هذا رابع موسم جفاف على التوالي يواجه الصومال، ما يزايد مخاطر حدوث مجاعة محلية في ست مناطق، على الأقل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، بالإضافة إلى ضعف وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجا.وتسعى الأمم المتحدة للحصول على حوالي 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.5 مليون صومالي من الأكثر ضعفاً، لكنه لا زال منخفضاً عند 15.7% حتى 20 مايو/ أيار الماضي.وأكد عبد المولى، أن "المنظمة العالمية وشركاءها لا يمكنهم فعل الكثير دون مزيد من الموارد".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/غوتيريش-الصومال-يواجه-أسوأ-أزمة-جفاف-منذ-40-عاما-1060526330.html
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062614116_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_c2c04264913af6112a4879e018376da7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الصومال

الأمم المتحدة تحذر من "كارثة مروعة" في الصومال... الجفاف يهدد حياة أكثر من 7 ملايين شخص

09:33 GMT 02.06.2022
© AFP 2022 / Nicolas Tucatسان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022
سان جيل، جنوب فرنسا، تُظهر زهورًا برية على تربة تشققت بسبب الجفاف خلال موجة حر استثنائية في فرنسا، 19 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Nicolas Tucat
تابعنا عبرTelegram
حذرت الأمم المتحدة من توقعات مدمرة في الصومال نتيجة لاستمرار الجفاف في البلاد وتصاعد مخاطر المجاعة.
وقال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الصومال، آدم عبد المولى، في تصريحات نقلها موقع الأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، إن "الوضع مروع وكئيب للغاية، وسوف يتأثر 7.1 مليون شخص بحالة الجفاف قبل نهاية العام الحالي".
وأوضح عبد المولى، الذي يشغل أيضا منصب نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال والمنسق المقيم للأمم المتحدة، أن حوالي 1.4 مليون طفل يواجهون سوء تغذية حاد ـ بحسب موقع الأمم المتحدة.
ونقل الموقع عن تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، فإنه "اعتبارا من مايو/ أيار الماضي، تأثر حوالي 6.1 مليون صومالي بحالة الطوارئ الناجمة عن الجفاف".
وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه خلال الفترة من أبريل/ نيسان إلى منتصف يوليو/ أيار من هذا العام، تم تسجيل أمطار خفيفة إلى معتدلة في أجزاء من جنوب ووسط وشمال غرب الصومال.
الماعز يندفع لشرب من وعاء معدني، بعد أن تم إحضار المياه من قبل في ناقلة للرعاة في منطقة يسودها الجفاف بالقرب من بندر بيلا، الصومال 8 مارس/ آذار 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2022
غوتيريش: الصومال يواجه أسوأ أزمة جفاف منذ 40 عاما
27 مارس, 13:22 GMT
ولفت إلى أنه كانت هناك عواصف محلية وفيضانات مفاجئة في بعض المناطق، "لكن كمية الأمطار كانت أقل من المتوسط، وغير كافية للتخفيف من ظروف الجفاف الحالية".
ويعد هذا رابع موسم جفاف على التوالي يواجه الصومال، ما يزايد مخاطر حدوث مجاعة محلية في ست مناطق، على الأقل، خاصة في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، بالإضافة إلى ضعف وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر احتياجا.
وتسعى الأمم المتحدة للحصول على حوالي 1.5 مليار دولار لمساعدة 5.5 مليون صومالي من الأكثر ضعفاً، لكنه لا زال منخفضاً عند 15.7% حتى 20 مايو/ أيار الماضي.
وأكد عبد المولى، أن "المنظمة العالمية وشركاءها لا يمكنهم فعل الكثير دون مزيد من الموارد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:14 GMTЖурналисты в Горловке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала