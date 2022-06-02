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الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية
أكد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أنَّ المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T02:12+0000
2022-06-02T02:12+0000
الجوع
منظمة الأمم المتحدة
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوبياكوف، لوكالة "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة (فيروس كورونا)، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعاً في العالم. وفي العام التالي (2020)، وصل هذا الرقم إلى 811 مليون. أي إلى 120 مليون (بالمجمل)".وأضاف: وأشار كوبياكوف، إلى أن "الأزمة الأوكرانية لم تكن سبب الجوع على هذا الكوكب"، والإحصاءات تؤكد هذا الأمر، "لكن الأزمة بالطبع أدت إلى تفاقم الوضع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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الجوع, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية

02:12 GMT 02.06.2022
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورحصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
حصاد القمح، منطقة نوفوسيبيرسك، روسيا، الزراعة، الاقتصاد، قمح، اقتصاد. صورة أرشفية
© Sputnik . Aleksandr Kryazhev
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أكد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أنَّ المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوبياكوف، لوكالة "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة (فيروس كورونا)، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعاً في العالم. وفي العام التالي (2020)، وصل هذا الرقم إلى 811 مليون. أي إلى 120 مليون (بالمجمل)".
وأضاف:
"بهذا تجاوز الخطوط الحمراء، من حالة الأمن الغذائي إلى حالة الجوع (الجماعي)، وهذا العام، وفقًا لتوقعاتنا، بسبب الوضع في أوكرانيا سيتجاوز العدد 13-15 مليون شخص".
وأشار كوبياكوف، إلى أن "الأزمة الأوكرانية لم تكن سبب الجوع على هذا الكوكب"، والإحصاءات تؤكد هذا الأمر، "لكن الأزمة بالطبع أدت إلى تفاقم الوضع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
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