https://arabic.sputniknews.com/20220602/الأمم-المتحدة-تحذر-من-مجاعة-عالمية-بسبب-الأزمة-الأوكرانية-1062978525.html
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية
أكد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أنَّ المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T02:12+0000
2022-06-02T02:12+0000
2022-06-02T02:12+0000
الجوع
منظمة الأمم المتحدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/06/1043000611_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ceba92142430721ecdc40778e0fe686.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال كوبياكوف، لوكالة "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة (فيروس كورونا)، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعاً في العالم. وفي العام التالي (2020)، وصل هذا الرقم إلى 811 مليون. أي إلى 120 مليون (بالمجمل)".وأضاف: وأشار كوبياكوف، إلى أن "الأزمة الأوكرانية لم تكن سبب الجوع على هذا الكوكب"، والإحصاءات تؤكد هذا الأمر، "لكن الأزمة بالطبع أدت إلى تفاقم الوضع".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104300/06/1043000611_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ea3d3df3fd84c2c65bd0af3a37a9505f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجوع, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية
تابعنا عبر
أكد مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) للعلاقات مع روسيا أوليغ كوبياكوف، اليوم الخميس، أنَّ المنظمة حذرت من مجاعة عالمية بسبب الأزمة الأوكرانية.
موسكو - سبوتنيك
. وقال كوبياكوف، لوكالة "سبوتنيك": "إذا نظرنا إلى إحصاءات الجوع وتطوراتها، ففي عام 2019، أي عام قبل جائحة (فيروس كورونا)، كان هناك 690 مليون شخص يتضورون جوعاً في العالم. وفي العام التالي (2020)، وصل هذا الرقم إلى 811 مليون. أي إلى 120 مليون (بالمجمل)".
"بهذا تجاوز الخطوط الحمراء، من حالة الأمن الغذائي إلى حالة الجوع (الجماعي)، وهذا العام، وفقًا لتوقعاتنا، بسبب الوضع في أوكرانيا سيتجاوز العدد 13-15 مليون شخص".
وأشار كوبياكوف، إلى أن "الأزمة الأوكرانية لم تكن سبب الجوع على هذا الكوكب"، والإحصاءات تؤكد هذا الأمر، "لكن الأزمة بالطبع أدت إلى تفاقم الوضع".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.