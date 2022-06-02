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الإمارات تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا
الإمارات تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا
أعلنت دول الإمارات، اليوم الخميس، تطعيم 100% من الفئات المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T09:10+0000
2022-06-02T09:10+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "استهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات "خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِن مَن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه".وأضافت الوكالة أن "الإمارات عملت من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح "كوفيد-19" لكافة أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتحصين للأفراد والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19".وكانت السلطات الإماراتية، قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، أنها ستلغي بشكل تدريجي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة المنشآت.جاء هذا في بيان نشرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، وذكرت أنه ساعد في الإقدام على هذه الخطوة تراجع الإصابات وتنفيذ الإجراءات الضرورية لضمان التعافي.وقالت إن جميع الجهات حريصة على التعاون مع القطاع الصحي، وذلك لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع الأوبئة.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الإمارات تعلن تطعيم 100% من الفئات المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا

09:10 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Jon Gambrellزائرة تلتقط صورة سيلفي مع رجل آلي متجول في إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر 2021.
زائرة تلتقط صورة سيلفي مع رجل آلي متجول في إكسبو 2020 دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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أعلنت دول الإمارات، اليوم الخميس، تطعيم 100% من الفئات المستهدفة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، "استهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات "خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِن مَن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه".
وأضافت الوكالة أن "الإمارات عملت من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح "كوفيد-19" لكافة أفراد المجتمع، سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتحصين للأفراد والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19".

وتابعت: "أن النسبة المرجوة تحققت من خلال توفير اللقاح في كافة المراكز الصحية الحكومية والخاصة لكافة أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19".

وكانت السلطات الإماراتية، قد أعلنت في فبراير/ شباط الماضي، أنها ستلغي بشكل تدريجي القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا على الطاقة الاستيعابية بكافة المنشآت.
جاء هذا في بيان نشرته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، على حسابها بموقع "تويتر"، وذكرت أنه ساعد في الإقدام على هذه الخطوة تراجع الإصابات وتنفيذ الإجراءات الضرورية لضمان التعافي.
وقالت إن جميع الجهات حريصة على التعاون مع القطاع الصحي، وذلك لضمان جاهزية الدولة للتعامل مع الأوبئة.
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