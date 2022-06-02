https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بقرار-أوبك--زيادة-إنتاج-النفط-1063013246.html

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار "أوبك +" زيادة إنتاج النفط

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار "أوبك +" زيادة إنتاج النفط

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بقرار مجموعة "أوبك +" بزيادة إنتاج النفط لأنه سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من... 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T20:47+0000

2022-06-02T20:47+0000

2022-06-02T20:47+0000

اقتصاد

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg

موسكو - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة بتحالف "أوبك +" الذي يضم أعضاء منظمة "أوبك" إلى جانب عدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين، بدلا من 432 ألفا وفقا لخطة قديمة.وأشارت فون دير لاين مرة أخرى إلى مبادرة "REPowerEU" الخاصة بالكتلة للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على التخلص من الاعتماد على روسيا "في أقرب وقت ممكن".وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع السلطات البولندية: "الركيزة الأولى المهمة هي التنوع بعيدا عن روسيا نحو المورّدين الآخرين، وفي هذا الصدد، أرحب بإعلان أوبك اليوم أنهم سيزيدون المعروض من النفط".تعتقد فون دير لاين أن زيادة إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" ستسمح ببحث أسهل عن موردي النفط في مناطق أخرى من العالم.توصل المنتجون إلى اتفاق خفض الإنتاج ضمن "أوبك +" في أبريل/ نيسان 2020 من قبل 23 دولة، بما في ذلك 10 دول غير عضوة في "أوبك"، وسط انخفاض حاد في الطلب على النفط مع حدوث عمليات إغلاق متعلقة بالوباء في جميع أنحاء العالم.في أغسطس/ آب الماضي، اتفقت الدول المنتجة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا، ثم عدلت هذا الاتفاق بالرفع إلى 432 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/ماذا-يعني-اتفاق-أوبك--على-تعزيز-إنتاج-النفط-هل-استجابت-السعودية-لرغبة-أمريكا؟-1063006546.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط