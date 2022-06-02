عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الاتحاد-الأوروبي-يرحب-بقرار-أوبك--زيادة-إنتاج-النفط-1063013246.html
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار "أوبك +" زيادة إنتاج النفط
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار "أوبك +" زيادة إنتاج النفط
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بقرار مجموعة "أوبك +" بزيادة إنتاج النفط لأنه سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من... 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T20:47+0000
2022-06-02T20:47+0000
اقتصاد
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:101:2759:1653_1920x0_80_0_0_aa1af950bd7d929b1aa893bc3b8468de.jpg
موسكو - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة بتحالف "أوبك +" الذي يضم أعضاء منظمة "أوبك" إلى جانب عدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين، بدلا من 432 ألفا وفقا لخطة قديمة.وأشارت فون دير لاين مرة أخرى إلى مبادرة "REPowerEU" الخاصة بالكتلة للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على التخلص من الاعتماد على روسيا "في أقرب وقت ممكن".وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع السلطات البولندية: "الركيزة الأولى المهمة هي التنوع بعيدا عن روسيا نحو المورّدين الآخرين، وفي هذا الصدد، أرحب بإعلان أوبك اليوم أنهم سيزيدون المعروض من النفط".تعتقد فون دير لاين أن زيادة إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" ستسمح ببحث أسهل عن موردي النفط في مناطق أخرى من العالم.توصل المنتجون إلى اتفاق خفض الإنتاج ضمن "أوبك +" في أبريل/ نيسان 2020 من قبل 23 دولة، بما في ذلك 10 دول غير عضوة في "أوبك"، وسط انخفاض حاد في الطلب على النفط مع حدوث عمليات إغلاق متعلقة بالوباء في جميع أنحاء العالم.في أغسطس/ آب الماضي، اتفقت الدول المنتجة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا، ثم عدلت هذا الاتفاق بالرفع إلى 432 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/ماذا-يعني-اتفاق-أوبك--على-تعزيز-إنتاج-النفط-هل-استجابت-السعودية-لرغبة-أمريكا؟-1063006546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1048780629_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_acfebb99648cc8e3f1da39dfd3b6e46b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار "أوبك +" زيادة إنتاج النفط

20:47 GMT 02.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبرTelegram
رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الخميس، بقرار مجموعة "أوبك +" بزيادة إنتاج النفط لأنه سيساعد الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من "الموارد الروسية" وإيجاد مورّدين جدد.
موسكو - سبوتنيك. في وقت سابق اليوم، أوصت لجنة بتحالف "أوبك +" الذي يضم أعضاء منظمة "أوبك" إلى جانب عدد من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا، بزيادة إنتاج النفط بمقدار 648 ألف برميل يوميا في الشهرين القادمين، بدلا من 432 ألفا وفقا لخطة قديمة.
وأشارت فون دير لاين مرة أخرى إلى مبادرة "REPowerEU" الخاصة بالكتلة للتخلص التدريجي من مصادر الطاقة الروسية وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وأكدت عزم الاتحاد الأوروبي على التخلص من الاعتماد على روسيا "في أقرب وقت ممكن".
The press conference room of the OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) is seen at the organization's headquarter on the eve of the 164th OPEC meeting in Vienna, Austria on December 3, 2013 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2022
ماذا يعني اتفاق "أوبك +" على تعزيز إنتاج النفط... هل استجابت السعودية لرغبة أمريكا؟
16:53 GMT
وقالت في مؤتمر صحفي مشترك مع السلطات البولندية: "الركيزة الأولى المهمة هي التنوع بعيدا عن روسيا نحو المورّدين الآخرين، وفي هذا الصدد، أرحب بإعلان أوبك اليوم أنهم سيزيدون المعروض من النفط".
تعتقد فون دير لاين أن زيادة إنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في تحالف "أوبك +" ستسمح ببحث أسهل عن موردي النفط في مناطق أخرى من العالم.
توصل المنتجون إلى اتفاق خفض الإنتاج ضمن "أوبك +" في أبريل/ نيسان 2020 من قبل 23 دولة، بما في ذلك 10 دول غير عضوة في "أوبك"، وسط انخفاض حاد في الطلب على النفط مع حدوث عمليات إغلاق متعلقة بالوباء في جميع أنحاء العالم.
في أغسطس/ آب الماضي، اتفقت الدول المنتجة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا شهريا، ثم عدلت هذا الاتفاق بالرفع إلى 432 ألف برميل يوميا في مايو/ أيار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие РФ охраняют морской порт в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала