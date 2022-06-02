https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الإسرائيلي-سماع-دوي-إطلاق-صواريخ-وقذائف-شمالي-البلاد-1062987846.html

الجيش الإسرائيلي: سماع دوي إطلاق صواريخ وقذائف شمالي البلاد

الجيش الإسرائيلي: سماع دوي إطلاق صواريخ وقذائف شمالي البلاد

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن دوي إطلاق صواريخ سيسمع بعد قليل شمالي البلاد. 02.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-02T10:32+0000

2022-06-02T10:32+0000

2022-06-02T10:34+0000

العالم العربي

اسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0d/1048107183_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_98c217de5e33cba0a6b58716274af379.jpg

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه في إطار تدريبات عسكرية للجبهة الداخلية في البلاد، سيسمع دوي إطلاق صواريخ وقذائف بعد قليل على مناطق واسعة شمالي البلاد.ونشرت الإذاعة العبرية خريطة بأماكن إسرائيلية شمالي البلاد تابعة لمنطقة الجليل الأعلى، سيسمع فيها دوي إطلاق صواريخ وقذائف، وذلك ضمن المناورات العسكرية التي تجريها الجبهة الداخلية الإسرائيلية.ويجري الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية ضخمة تحاكي هجوما لـ"حزب الله" اللبناني أو إيران على نقطة ضعف داخلية، حيث قام سلاح البحرية الإسرائيلي، الأسبوع قبل الماضي، بمناورة بحرية ضخمة تحاكي هجوما تشنه إيران و"حزب الله" على منصات الغاز الواقعة في البحر المتوسط، في حال اندلاع أي مواجهة بين الجانبين.ويستعد الجيش لقدوم 6 سفن دفعة واحدة من قبل "حزب الله" أو إيران للهجوم على منصات الغاز، وأن ما تجريه البلاد هو الاستفادة من الأزمة الجارية في أوكرانيا، حيث يرى "حزب الله" في استهداف تلك المنصات الموجودة في البحر المتوسط هدفا استراتيجيا يمكن ضربه خلال أي مواجهة مرتقبة مع إسرائيل.وتدرب سلاح الجو الإسرائيلي على توجيه ضربة واسعة النطاق، خلال مناورات "عربات النار"، والتي أجريت في قبرص الأسبوع الماضي، حيث أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق، أن مناورات "عربات النار" تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية الجيش وفحص مدى ملاءمة القوات لمعركة قوية وطويلة الأمد، بالإضافة إلى أنها تحاكي سيناريوهات حرب برية وبحرية وجوية وسيبرانية على عدة جبهات.

https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الإسرائيلي-يهدم-منزل-عائلة-منفذ-عملية-إطلاق-نار-بضواحي-تل-أبيب-في-مارس-الماضي-1062984052.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, اسرائيل