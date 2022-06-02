https://arabic.sputniknews.com/20220602/الجيش-الإسرائيلي-ينصب-جدرانا-إسمنتية-في-إحدى-مستوطنات-غلاف-غزة-1062998408.html
الجيش الإسرائيلي ينصب جدرانا إسمنتية في إحدى مستوطنات "غلاف غزة"
الجيش الإسرائيلي ينصب جدرانا إسمنتية في إحدى مستوطنات "غلاف غزة"
أفادت قناة عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي قام بنصب جدران إسمنتية لحجب نيران القناصة أو النيران المضادة للدبابات في إحدى مستوطنات غلاف غزة. 02.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-02T13:56+0000
2022-06-02T13:56+0000
2022-06-02T13:56+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم العربي
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بنصب جدران إسمنتية ونصب كمية كبيرة من معدات الحماية في مستوطنة نتيف هعسرا، الواقعة في منطقة غلاف غزة، وذلك في نقطة بالمستوطنة وقع فيها بالفعل "هجوم مميت".وأكدت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر" أن نصب هذه الجدران الأسمنتية تأتي تزامنا مع مرور عام كامل على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس".وأشارت إلى أنه قتل رقيب إسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات خلال الحرب نفسها، وهو المكان الذي نصب فيه الجيش الإسرائيلي مؤخرا الجدران الأسمنتية، في وقت أعرب مستوطنو المستوطنة الإسرائيلية عن معارضتها لنصب هذه الجدران، وقاموا برشها وكتبوا عليها "جدار العار أو جدار الخجل".
إسرائيل
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي ينصب جدرانا إسمنتية في إحدى مستوطنات "غلاف غزة"
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أفادت قناة عبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي قام بنصب جدران إسمنتية لحجب نيران القناصة أو النيران المضادة للدبابات في إحدى مستوطنات غلاف غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قام بنصب جدران إسمنتية ونصب كمية كبيرة من معدات الحماية في مستوطنة نتيف هعسرا، الواقعة في منطقة غلاف غزة
، وذلك في نقطة بالمستوطنة وقع فيها بالفعل "هجوم مميت".
وأكدت القناة العبرية على حسابها الرسمي على "تويتر" أن نصب هذه الجدران الأسمنتية تأتي تزامنا مع مرور عام كامل على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة إسرائيليا باسم "حارس الأسوار"، وفلسطينيا باسم "سيف القدس
".
وأشارت إلى أنه قتل رقيب إسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات خلال الحرب نفسها، وهو المكان الذي نصب فيه الجيش الإسرائيلي مؤخرا الجدران الأسمنتية، في وقت أعرب مستوطنو المستوطنة الإسرائيلية عن معارضتها لنصب هذه الجدران، وقاموا برشها وكتبوا عليها "جدار العار أو جدار الخجل".